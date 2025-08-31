Brüsszeli kettős mérce: Tusk kerítése támogatást kap, a magyaroké szankciókat

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a héten Lengyelországba látogatott, ahol Donald Tuskkal együtt megtekintette a belorusz határnál álló kerítést. A bizottsági elnök a közösségi médiában hangsúlyozta: a látogatás az európai szolidaritás jele volt, és világos üzenetet küldött Belorussziának és a térség szereplőinek – írja a Magyar Nemzet.
Von der Leyen kiemelte, hogy az új uniós költségvetésben megháromszoroznák a határigazgatásra szánt keretet, és minden tagállam közös felelőssége az Európai Unió külső határainak védelme. Szavaiban következetesen a „határvédelem” helyett a „határigazgatás” kifejezést használta, ami sokak szerint árulkodó a brüsszeli szemléletet illetően.
A látogatáson Von der Leyen arról is beszélt, hogy a következő években ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és a közvetlenül Oroszországgal és Belorussziával határos országok kiemelt támogatást kapnak. Méltatta Donald Tusk szerepét a 2030-ig szóló, 800 milliárd eurós beruházási terv elfogadásában, valamint a SAFE nevű, 150 milliárd eurós közös beszerzési rendszerben, amelyből Lengyelország a legnagyobb előnyöket élvezheti majd.
Miközben a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik. Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.