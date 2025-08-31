Brüsszeli kettős mérce: Tusk kerítése támogatást kap, a magyaroké szankciókat

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a héten Lengyelországba látogatott, ahol Donald Tuskkal együtt megtekintette a belorusz határnál álló kerítést. A bizottsági elnök a közösségi médiában hangsúlyozta: a látogatás az európai szolidaritás jele volt, és világos üzenetet küldött Belorussziának és a térség szereplőinek – írja a Magyar Nemzet.

Von der Leyen méltatta a lengyel kerítést, ami mentén Donald Tuskkal parolázott. Forrás: Magyar Nemzet

Háromszoros uniós forrás a határigazgatásra

Von der Leyen kiemelte, hogy az új uniós költségvetésben megháromszoroznák a határigazgatásra szánt keretet, és minden tagállam közös felelőssége az Európai Unió külső határainak védelme. Szavaiban következetesen a „határvédelem” helyett a „határigazgatás” kifejezést használta, ami sokak szerint árulkodó a brüsszeli szemléletet illetően.

My visit to the Poland-Belarus border was a demonstration of European solidarity.



A strong Poland and a strong Europe, safeguarding our borders and protecting all Europeans.



Our message is clear. And it is one that Belarus, and other actors in the region, are paying heed to. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Védelmi beruházások és közös beszerzések

A látogatáson Von der Leyen arról is beszélt, hogy a következő években ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és a közvetlenül Oroszországgal és Belorussziával határos országok kiemelt támogatást kapnak. Méltatta Donald Tusk szerepét a 2030-ig szóló, 800 milliárd eurós beruházási terv elfogadásában, valamint a SAFE nevű, 150 milliárd eurós közös beszerzési rendszerben, amelyből Lengyelország a legnagyobb előnyöket élvezheti majd.

📍 At the border between Poland and Belarus.



Poland is facing hybrid attacks from across the border.



We stand in solidarity with our Member State.



In our new EU budget, we have proposed to triple border management funding.



We are all responsible for Europe’s external borders pic.twitter.com/gdoWTmr3NW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Kettős mérce a kerítés ügyében

Miközben a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik. Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.