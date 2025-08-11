Hírlevél

ingatlanpiac

Behúzta a kéziféket az Otthon Start, megtorpant a lakásárak emelkedése

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyarországon az elmúlt 20–30 évben folyamatosan nőttek az ingatlanárak, állami programoktól függetlenül. Júliusban az ingatlan.com lakásárindexe csupán 0,2 százalékos áremelkedést mutatott, ami azt jelzi, hogy a lakásárak növekedése megtorpant a hetedik hónapban. Ekkor már a vevők és az eladók is tisztában voltak azzal, hogy szeptembertől indul a 3 százalékos lakáshitelprogram – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlanos portál vezető gazdasági elemzője.
Balogh László egy, az internetre is felkerült videóban elmondta, hogy utoljára ilyen alacsony áremelkedésre Budapesten – és országos szinten is – 2024 novemberében volt példa. 

A lakásárak emelkedésének a lassulása azért is érdekes – mutatott rá az elemző –, mert júliusban már a vevők és az eladók nagy része értesült arról, hogy szeptemberben 3 százalékos lakáshitel program indul, főleg a fiatal elsőlakás-vásárlók számára. 

Otthon Start: szeptembertől indul a nagy roham

A jó hírek a tapasztalatok alapján pedig mindig sokkal hamarabb beárazódnak az ingatlanpiacon, mint a rosszak” 

– mondta a szakértő. 

Balogh László emlékeztetett: július végén az albérletpiacon is eldördült a startpisztoly, hiszen hagyományosan a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével kezdődik a szezon, ezért érdekes megfigyeléseket lehet tenni ebben a szegmensben is – mondta. 

