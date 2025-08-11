Behúzta a kéziféket az Otthon Start, megtorpant a lakásárak emelkedése

Balogh László egy, az internetre is felkerült videóban elmondta, hogy utoljára ilyen alacsony áremelkedésre Budapesten – és országos szinten is – 2024 novemberében volt példa.
A lakásárak emelkedésének a lassulása azért is érdekes – mutatott rá az elemző –, mert júliusban már a vevők és az eladók nagy része értesült arról, hogy szeptemberben 3 százalékos lakáshitel program indul, főleg a fiatal elsőlakás-vásárlók számára.
A jó hírek a tapasztalatok alapján pedig mindig sokkal hamarabb beárazódnak az ingatlanpiacon, mint a rosszak”
– mondta a szakértő.
Balogh László emlékeztetett: július végén az albérletpiacon is eldördült a startpisztoly, hiszen hagyományosan a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével kezdődik a szezon, ezért érdekes megfigyeléseket lehet tenni ebben a szegmensben is – mondta.