Hankó Balázs: Kiemelten fontos a magyar tehetségek és az oktatás támogatása Kárpátalján

Hankó Balázs köszöntőjében kiemelte: ma a legnehezebb helyzetben a kárpátaljai magyar közösség van, ezért külön köszönetet mondott a főiskola vezetőinek és oktatóinak, a tehetséggondozó Géniusz Jótékonysági Alapítvány munkatársainak és a pedagógusszövetségnek azért, hogy olyan környezetet teremtenek, „amiben élni lehet, amiben magyarnak lenni lehet”.

Hankó Balázs szerint Kárpátalja kiemelt jelentőséggel bír a magyarság számára (Fotó: Polyák Attila/Origo)

Kárpátalja kiemelt jelentőségű a magyarság számára

Kijelentette: az, ami itt megvalósul „embermentés, a magyarságunk mentése”. Jelenleg 14 ezren tanulnak magyarul Kárpátalján, és ahhoz, hogy számuk nőhessen szükséges a magyar tehetségek, a magyar oktatás támogatása.

Az iskolák támogatásán túl az egyik kiemelt cél az, hogy Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáig, azaz 2026-ig a II. Rákóczi Ferenc Főiskola egyetemi rangra emelkedjen, az akkreditálási folyamat pedig már elindult”

– közölte Hankó Balázs. A miniszter emlékeztetett arra, hogy korábban Kárpátalján a népek békésen együtt tudtak élni a kölcsönös tisztelet jegyében, most viszont csorbulnak a magyarok kisebbségi jogai.

A magyar oktatás nem csak azt jelenti, hogy magyar nyelven oktatunk. A magyar oktatás azt jelenti, hogy magyar szívvel, magyar lélekkel oktatunk”

– fogalmazott a tárcavezető.

Nemzetmentő munka

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola olyan intézmény, amely amellett, hogy tudományos tevékenységet folytat, nemzetmentő, magyarság-mentő munkát is végez, felismerve, hogy

mindkettő szükséges ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon, és így Kárpátalján megmaradjon a magyar jövő”

– fogalmazott Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Aláhúzta: az oktatási és tehetséggondozási hálózat, amelyet a főiskola szisztematikusan kiépített az elmúlt években, évtizedekben „garantálja a magyar fiataloknak a szülőföldjükön való boldogulást és azt, hogy ők is tovább vigyék hagyományainkat, kultúránkat és nyelvünket”.

Nemzetünknek rátok van szüksége, a ti tehetségetekre, tudásotokra, mert nélkületek nincs magyar jövő”

– zárta gondolatait a fiatalokhoz fordulva Varga-Bajusz Veronika.