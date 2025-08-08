Hankó Balázs: Kiemelten fontos a magyar tehetségek és az oktatás támogatása Kárpátalján

Hankó Balázs köszöntőjében kiemelte: ma a legnehezebb helyzetben a kárpátaljai magyar közösség van, ezért külön köszönetet mondott a főiskola vezetőinek és oktatóinak, a tehetséggondozó Géniusz Jótékonysági Alapítvány munkatársainak és a pedagógusszövetségnek azért, hogy olyan környezetet teremtenek, „amiben élni lehet, amiben magyarnak lenni lehet”.
Kijelentette: az, ami itt megvalósul „embermentés, a magyarságunk mentése”. Jelenleg 14 ezren tanulnak magyarul Kárpátalján, és ahhoz, hogy számuk nőhessen szükséges a magyar tehetségek, a magyar oktatás támogatása.
Az iskolák támogatásán túl az egyik kiemelt cél az, hogy Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáig, azaz 2026-ig a II. Rákóczi Ferenc Főiskola egyetemi rangra emelkedjen, az akkreditálási folyamat pedig már elindult”
– közölte Hankó Balázs. A miniszter emlékeztetett arra, hogy korábban Kárpátalján a népek békésen együtt tudtak élni a kölcsönös tisztelet jegyében, most viszont csorbulnak a magyarok kisebbségi jogai.
A magyar oktatás nem csak azt jelenti, hogy magyar nyelven oktatunk. A magyar oktatás azt jelenti, hogy magyar szívvel, magyar lélekkel oktatunk”
– fogalmazott a tárcavezető.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola olyan intézmény, amely amellett, hogy tudományos tevékenységet folytat, nemzetmentő, magyarság-mentő munkát is végez, felismerve, hogy
mindkettő szükséges ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon, és így Kárpátalján megmaradjon a magyar jövő”
– fogalmazott Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.
Aláhúzta: az oktatási és tehetséggondozási hálózat, amelyet a főiskola szisztematikusan kiépített az elmúlt években, évtizedekben „garantálja a magyar fiataloknak a szülőföldjükön való boldogulást és azt, hogy ők is tovább vigyék hagyományainkat, kultúránkat és nyelvünket”.
Nemzetünknek rátok van szüksége, a ti tehetségetekre, tudásotokra, mert nélkületek nincs magyar jövő”
– zárta gondolatait a fiatalokhoz fordulva Varga-Bajusz Veronika.
Orosz Ildikó, a főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszönetet mondott a magyar állam támogatásáért, ami jelképesnek mondható szülői hozzájárulás mellett idén is lehetővé tette több száz tehetséges kárpátaljai iskolás nyári táboroztatását.
Kiemelte: három évtizede folyamatosan bővül, fejlődik a táborozás lehetősége, és immár a tehetséggondozás legszélesebb palettáját tudják kínálni a diákok számára.