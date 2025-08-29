„Mindent kipróbálhatsz, de biztonságosan” – így vár a Kincsem Honvédelmi Park

Bartók Marcell projektvezető a megnyitón hangsúlyozta: a Magyar Honvédség nemcsak technikailag fejlődik, hanem kapcsolatát is új módon építi a társadalommal. Mint mondta, a honvédség célja, hogy a fiatalok és családok élményszerűen találkozzanak a katonai világgal. A park létrejöttét a Kincsem Park területének biztosítása tette lehetővé, és alig háromnegyed év alatt készült el.

Megnyílt a Kincsem Honvédelmi Park Budapesten Forrás: Facebook/Kincsem Honvédelmi Park

A Kincsem Honvédelmi Park új kapocs a honvédség és a társadalom között

A Kincsem Honvédelmi Parkban külön gyerekrészleg várja a legkisebbeket: katonai játszótér, Nerf-fegyveres lövészet, buggypálya és akadálypálya is kipróbálható már 4-5 éves kortól.

A nagyobbak számára airsoft aréna, épület- és bunkerharc, taktikai zipline, drónpálya, VR-szimulációk és homokfutó-pályák kínálnak élményt. A látogatók a Gripen-szimulátortól kezdve a honvédség különböző eszközeinek virtuális változatait is kipróbálhatják.

Biztonság mindenek felett

Bartók Marcell kiemelte: a parkban minden tevékenység szimulált, kizárólag Nerf- és airsoft-fegyverek használatával. Így a kaland élménye biztonságos körülmények között valósul meg.

A park ünnepélyes megnyitóját Oravecz Kristóf százados tette emlékezetessé, aki jelképesen egy lövéssel nyitotta meg a kapukat.