Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hosszú Katinka terhes? Gyanús fotó készült róla – mutatjuk!

Magyar Honvédség

„Mindent kipróbálhatsz, de biztonságosan” – így vár a Kincsem Honvédelmi Park

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken megnyitotta kapuit a főváros X. kerületében a Kincsem Honvédelmi Park, az ország első katonai tematikájú kalandparkja. A hathektáros területen húsz állomáson próbálhatják ki a látogatók a hadsereg világát, a Gripen-szimulátortól kezdve a taktikai zipline-ig. A szervezők szerint a cél, hogy élményszerűen hozzák közelebb a honvédséget kicsikhez és nagyokhoz egyaránt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar HonvédségKincsem Parkkalandpark

Bartók Marcell projektvezető a megnyitón hangsúlyozta: a Magyar Honvédség nemcsak technikailag fejlődik, hanem kapcsolatát is új módon építi a társadalommal. Mint mondta, a honvédség célja, hogy a fiatalok és családok élményszerűen találkozzanak a katonai világgal. A park létrejöttét a Kincsem Park területének biztosítása tette lehetővé, és alig háromnegyed év alatt készült el.

Kincsem
Megnyílt a Kincsem Honvédelmi Park Budapesten Forrás: Facebook/Kincsem Honvédelmi Park

A Kincsem Honvédelmi Park új kapocs a honvédség és a társadalom között

A Kincsem Honvédelmi Parkban külön gyerekrészleg várja a legkisebbeket: katonai játszótér, Nerf-fegyveres lövészet, buggypálya és akadálypálya is kipróbálható már 4-5 éves kortól.

A nagyobbak számára airsoft aréna, épület- és bunkerharc, taktikai zipline, drónpálya, VR-szimulációk és homokfutó-pályák kínálnak élményt. A látogatók a Gripen-szimulátortól kezdve a honvédség különböző eszközeinek virtuális változatait is kipróbálhatják.

Biztonság mindenek felett

Bartók Marcell kiemelte: a parkban minden tevékenység szimulált, kizárólag Nerf- és airsoft-fegyverek használatával. Így a kaland élménye biztonságos körülmények között valósul meg.

A park ünnepélyes megnyitóját Oravecz Kristóf százados tette emlékezetessé, aki jelképesen egy lövéssel nyitotta meg a kapukat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!