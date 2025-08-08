Azahriah-nak túl kicsi Magyarország, ezért fontos bejelentést tett

Azahriah-t – aki néhány háttel ezelőtt több millió Fidesz-szavazó honfitársát nevezte „véglénynek” – a jelek szerint kimerítette a rá irányuló figyelem. Az énekes-dalszerző az Instagram-oldalán bejelentette, hogy őszig „eltűnik”, mert egy ilyen kis országban „túl sok” neki a nyilvános szereplés. Azahriah a debreceni Campus Fesztiválon való fellépése után közzétett videójában arról beszélt, hogy a koncert napján meditálnia kellett és légzőgyakorlatokat kellett végeznie, hogy színpadra tudjon lépni. Az énekes legközelebb októberben ad koncertet az MVM Dome-ban, vélhetően addig tart az önkéntes száműzetése – számolt be a Mandiner.

Fotó: Azahriah Instagram

Hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudni – az viszont világos, hogy a siker, a rajongók és a fellépések súlya most megint túl sok lett. Úgy tűnik, a három telt házas Puskás Aréna-koncert után már a szeretet is nyomasztó.

Azahriah sokszor botlik meg a saját egójában

A popsztár Azahriah korábban egy Instagram-poszttal elidegenítette az ország lakosságának tekintélyes részét. A zenész meggondolatlan megjegyzésben „értelmileg és mentálisan visszamaradott véglényeknek” titulálta a Fidesz-szavazókat. Később ugyan törölte a posztot, ám addigra nagy vihart kavart, amire a politikai színtér szereplői és a zenerajongók is felfigyeltek.

Orbán Viktor miniszterelnök rosszallását fejezte ki a Kossuth Rádiónak Tusnádfürdőn adott interjúban, de rajta kívül is számos politikus, művész és zenerajongó ítélte el Azahriah megnyilvánulást.

A megjegyzés – túl azon, hogy primitív volt – épp azokkal szemben hangzott el, akik között rajongói is szép számmal akadnak. Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt az ügyben, világosan jelezve: nemcsak politikai, de emberi szinten is vállalhatatlan az efféle kirekesztés. A kulturális térben sem maradt visszhang nélkül a vélemény: Pataky Attila, az Edda frontembere szerint Azahriah nemcsak a politikai ítélőképességében, de dalszövegeiben is súlyosan téved – amikor az öngyilkosságot és a droghasználatot „életstílusként” festi le.

Azahriah megint időt kér magának

Azahriah egy Instagram-posztban tudatta követőivel, hogy ideje „pihentetni a brainrotot” – azaz magyarul: leállítja a túlpörgetett agyműködést. A kreatív energiák tehát most parkolópályára kerülnek, az énekes pedig újra elcsendesedik. A zenésszel korábban is előfordult, hogy jelezte: időnként elege van a közéletből, a kritikákból vagy épp a saját rajongótáborából.