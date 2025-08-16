Kocsis Máté odaszúrt: Budapest buszai lángolnak, Karácsony és Magyar mégis országot vezetne

Kocsis Máté szerint megható, hogy Magyar Péter minden egyes vonatkésést azonnal politikai tartalommal tölti meg, miközben Budapest súlyos problémáiról – amelyekért Karácsony Gergellyel együtt a Tisza is felel – mélyen hallgat.

Kocsis Máté Fotó: MTI

Három busz két nap alatt – Kocsis szerint Karácsonyék előbb a saját városukat tegyék rendbe

A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban három busz is lángra kapott a fővárosban. Kocsis ironikusan megjegyezte: miközben Magyar Péter a közösségi oldalán rendre szót emel a vasúti késésekről, a főváros vezetése alatt történő közlekedési botrányokról nem mond semmit.

Először talán egy működő Budapestet kéne összehozniuk, és csak utána fantáziálni az országról

– írta Kocsis Máté, utalva arra, hogy Karácsony és Magyar Péter inkább országos politikai álmokat kerget, miközben saját városukban is képtelenek rendet tartani.