Kocsis Máté

Kocsis Máté odaszúrt: Budapest buszai lángolnak, Karácsony és Magyar mégis országot vezetne

1 órája
A Fidesz frakcióvezetője szerint miközben Magyar minden egyes vonatkésésről posztol, Budapest valódi problémáiról hallgat. Kocsis arra emlékeztetett, hogy két nap alatt három busz gyulladt ki a fővárosban, ám erről Karácsony Gergely szövetségese egyetlen szót sem ejtett. Mint írta, először egy működő Budapestet kellene vezetniük, és csak ezután gondolkodni az ország sorsáról. Szerinte így hiteltelen minden országos ambíció, amit Magyar Péter és Karácsony hirdet.
Kocsis MátébuszKarácsony GergelyMagyar Péter

Kocsis Máté szerint megható, hogy Magyar Péter minden egyes vonatkésést azonnal politikai tartalommal tölti meg, miközben Budapest súlyos problémáiról – amelyekért Karácsony Gergellyel együtt a Tisza is felel – mélyen hallgat.

Kocsis
Kocsis Máté Fotó: MTI

Három busz két nap alatt – Kocsis szerint Karácsonyék előbb a saját városukat tegyék rendbe

A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban három busz is lángra kapott a fővárosban. Kocsis ironikusan megjegyezte: miközben Magyar Péter a közösségi oldalán rendre szót emel a vasúti késésekről, a főváros vezetése alatt történő közlekedési botrányokról nem mond semmit.

Először talán egy működő Budapestet kéne összehozniuk, és csak utána fantáziálni az országról

– írta Kocsis Máté, utalva arra, hogy Karácsony és Magyar Péter inkább országos politikai álmokat kerget, miközben saját városukban is képtelenek rendet tartani.

 

