Kulcskérdést tett fel Kocsis a Tisza-hívőknek, majd kellemes megvilágosodást kívánt

„Nagyon szánalmas, ahogy Magyar Péter csütörtök óta minden bejegyzését azzal kezdi, hogy ők majd adót csökkentenek. Tarr Zoltán alelnök viszont kussol vagy elkussoltatták, miután bevallotta ennek az ellenkezőjét egy zárt rendezvényen” – ezzel a provokatív felütéssel kezdte szombati posztját Kocsis Máté, aki „a lejtmenetben lévő tiszásokat” szólította meg.

Kocsis Máté: Magyar megtiltotta Tarr Zoltánnak a vitát

Fotó: MTI

Kocsis Máté: Kellemes megvilágosodást!

A Fidesz frakcióvezetője szerint nem ártana megfontolniuk az alábbi felvetést:

Ha Magyar Péterék tényleg tele vannak szuper adócsökkentő ötletekkel, akkor miért mondják azt a fontos emberei, hogy ezekről a kérdésekről nem szabad a választásokig beszélni?

Kellemes megvilágosodást kívánok! – adott cinikusan útmutatást Kocsis, aki szerint a Tisza vezetése „nevetséges és szánalmas hazudozó brigád, élén egy megbízhatatlan, erőszakos, forrófejű alakkal”.

„225 nap, és felkenődnek a falra” – zárta bejegyzését a fideszes politikus.

Kocsis Máté arra reagált, hogy egy kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi kormányra kerülése esetén. Majd ezt követően nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen Tarr ráerősített a baloldali párt adóterveire.

Már nemcsak a kormánypárti politikusok, hanem a baloldali elemzők is bírálták Magyar Péteréket az adóterveik miatt. Nagy Attila Tibor szerint Tarr beszéde veszélyezteti a Tisza népszerűségét, és felveti annak a gyanúját is, hogy a párt nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz.