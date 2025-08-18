Kocsis Máté: A baloldali közvélemény-kutatások hamis látszatot keltenek

A bejegyzésben Kocsis Máté humoros és szarkasztikus hangnemben kommentálta a baloldali politikai kommunikációt. Rámutatott, hogy a Publicus és az IDEA közvélemény-kutatásai szerint a kormánypárt szisztematikusan jobban áll az egyéni körzetekben, míg a Tisza előnye folyamatosan csökken.

Kocsis Máté. Fotó: MTI

Kocsis Máté szerint a baloldali szereplők, köztük Magyar Péter, igyekeznek fenntartani a választókban a hamis látszatot

Most jön náluk a ‘zárul az olló’ időszaka, meg az ‘ugyan vezet a Tisza, de már csak kicsivel’ bla-bla. Tudják ők is nagyon jól, hogy nem vezet a Tisza, de muszáj megtalálniuk azt a kényes egyensúlyt, ami fenntartja a reményt a tiszásokban”

– írta a posztban.

A frakcióvezető kitért Magyar Péter reakcióira is, ironikusan kommentálva azokat a próbálkozásokat, hogy saját mérésekkel igazolja a Tisza előnyét. Kocsis szerint a valóságot a fiatalabb és az idősebb korosztályok közötti különbségek egyértelműen mutatják, és a korábbi „mézeshetek” után a választók egyre inkább kiismerik a baloldali politikust.

A poszt humoros lezárásaként Kocsis Máté megjegyezte:

Fel a fejjel, Péter! Te sem gondolhattad komolyan, hogy végig fenn tudjátok majd tartani ezt a hamis látszatot! 237 nap, és felkenődsz a falra!”

A Facebook-posztban Kocsis Máté a baloldali közvélemény-kutatásokat, azok értelmezését és Magyar Péter reakcióit kommentálta, hangsúlyozva a valós választói preferenciák és a hamis politikai látszat közötti különbséget. A frakcióvezető szerint a választók egyre inkább felismerik a valós helyzetet, miközben a baloldali szereplők igyekeznek fenntartani a látszatot.