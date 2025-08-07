A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár – tíz éve védi a határkerítés hazánkat és a nyugati világot

A migrációs válsággal kapcsolatos megemlékezésben felidézik a 2015. november 13-i, párizsi terrortámadás-sorozatot, amelyet a Bataclan színháznál és a Stade de France stadionnál követtek el, és

amelyben legkevesebb 130 ember vesztette életét; a 2016-os roueni terrortámadást, amelynek során terroristák meggyilkoltak egy éppen miséző katolikus papot;

de feltűnik a képsorokon a Charlie Hebdo szatirikus lap szerkesztősége elleni 2015-ös iszlamista támadás is, amelyben 12 ember vesztette életét.