Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

Kocsis Máté

A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár – tíz éve védi a határkerítés hazánkat és a nyugati világot

„A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár” – ezzel az Orbán Viktor-idézettel kezdődnek azok a képsorok, amelyeket Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője osztott meg a közösségi oldalán a migrciós válság kezdetének 10. évfordulója apropóján.
A migrációs válsággal kapcsolatos megemlékezésben felidézik a 2015. november 13-i, párizsi terrortámadás-sorozatot, amelyet a Bataclan színháznál és a Stade de France stadionnál követtek el, és 

amelyben legkevesebb 130 ember vesztette életét; a 2016-os roueni terrortámadást, amelynek során terroristák meggyilkoltak egy éppen miséző katolikus papot; 

de feltűnik a képsorokon a Charlie Hebdo szatirikus lap szerkesztősége elleni 2015-ös iszlamista támadás is, amelyben 12 ember vesztette életét.

Orbán Viktor kiállt Giorgia Meloni mellett az illegális migráció ügyében

A Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett videó utolsó képkockáin ez olvasható: 

Willkommenskultur? 

utalva Angela Merkel, volt német kancellár migránsoknak Európa szíve felé szabad utat biztosító politikájára.

 

 

