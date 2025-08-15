Kocsis Máté: A Telex elhallgatta Magyar Péter véleményét a székesfehérvári kórházról

Kocsis Máté bírálta a Telexet, amiért a baloldali lap nem közölte Magyar Péter pozitív nyilatkozatát a székesfehérvári kórház valódi állapotáról. A Fideszes frakcióvezetője pénteki Facebook-videójában felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke „egy hete indított álhírkampányt a fehérvári kórházzal szemben, és tegnap személyesen is odament kötözködni, de szembesült vele, hogy mindeddig hazudott az intézményről.”
Kocsis posztjában szó szerint idézte a Magyar Péter – aki álhírgyártásért zebrát kapott – és a Telex riportere közötti beszélgetést, amelyben a politikus így fogalmazott:
Ez egy modern épület, elvileg minden kórterem klimatizált (…) önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, sokkal optimálisabbak, mint a magyar kórházakban.”
Ez a részlet hosszú órák óta nem jelent meg a portálon.
Nem volt elég terhelő a kórházra, vagy a kormányra nézve, szóval még a MAN szavait is elhallgatják, ha felkenődik a falra”
– írta Kocsis Máté.
Itt beszélt Magyar Péter a székesfehérvári kórházról:
A frakcióvezető hozzátette:
Pedig ez lesz 2026-ban is, ti külföldről fizetett álhírgyárosok!”