Kocsis Máté: A Telex elhallgatta Magyar Péter véleményét a székesfehérvári kórházról

Kocsis Máté bírálta a Telexet, amiért a baloldali lap nem közölte Magyar Péter pozitív nyilatkozatát a székesfehérvári kórház valódi állapotáról. A Fideszes frakcióvezetője pénteki Facebook-videójában felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke „egy hete indított álhírkampányt a fehérvári kórházzal szemben, és tegnap személyesen is odament kötözködni, de szembesült vele, hogy mindeddig hazudott az intézményről.”

Kocsis Máté: Magyar megtiltotta Tarr Zoltánnak a vitát. Fotó: MTI

Kocsis Máté: Magyar Péter szavai nem fértek bele a Telex tudósításába

Kocsis posztjában szó szerint idézte a Magyar Péter – aki álhírgyártásért zebrát kapott – és a Telex riportere közötti beszélgetést, amelyben a politikus így fogalmazott:

Ez egy modern épület, elvileg minden kórterem klimatizált (…) önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, sokkal optimálisabbak, mint a magyar kórházakban.”

Ez a részlet hosszú órák óta nem jelent meg a portálon.

Nem volt elég terhelő a kórházra, vagy a kormányra nézve, szóval még a MAN szavait is elhallgatják, ha felkenődik a falra”

– írta Kocsis Máté.

Itt beszélt Magyar Péter a székesfehérvári kórházról:

A frakcióvezető hozzátette: