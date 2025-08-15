Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

Magyar Péter

Kocsis Máté: A Telex elhallgatta Magyar Péter véleményét a székesfehérvári kórházról

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté bírálta a Telexet, amiért elhallgatta Magyar Péter szavait a székesfehérvári kórház állapotáról. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnöke korábban álhírkampányt folytatott a kórházzal szemben, de a helyszínen tapasztalt körülmények pozitív képet mutattak. Kocsis Máté a Facebookon idézte Magyar Péter szavait, miszerint „önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak”. Kocsis úgy véli, a Telex azért nem közölte a beszélgetést, mert az nem volt elég negatív a kormányra nézve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péteregészségügytelex.huSzékesfehérvárKocsis Mátékórház

Kocsis Máté bírálta a Telexet, amiért a baloldali lap nem közölte Magyar Péter pozitív nyilatkozatát a székesfehérvári kórház valódi állapotáról. A Fideszes frakcióvezetője pénteki Facebook-videójában felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke „egy hete indított álhírkampányt a fehérvári kórházzal szemben, és tegnap személyesen is odament kötözködni, de szembesült vele, hogy mindeddig hazudott az intézményről.”

Kocsis Máté
Kocsis Máté: Magyar megtiltotta Tarr Zoltánnak a vitát. Fotó: MTI

Kocsis Máté: Magyar Péter szavai nem fértek bele a Telex tudósításába

Kocsis posztjában szó szerint idézte a Magyar Péter – aki álhírgyártásért zebrát kapott – és a Telex riportere közötti beszélgetést, amelyben a politikus így fogalmazott:

Ez egy modern épület, elvileg minden kórterem klimatizált (…) önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, sokkal optimálisabbak, mint a magyar kórházakban.”

Ez a részlet hosszú órák óta nem jelent meg a portálon.

Nem volt elég terhelő a kórházra, vagy a kormányra nézve, szóval még a MAN szavait is elhallgatják, ha felkenődik a falra”

– írta Kocsis Máté.

Itt beszélt Magyar Péter a székesfehérvári kórházról:

A frakcióvezető hozzátette:

Pedig ez lesz 2026-ban is, ti külföldről fizetett álhírgyárosok!”

 

 

Magyar Péter
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!