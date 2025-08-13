Hírlevél

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Az ukrán állam ukránpárti bábkormányt szeretne Magyarországon

30 perce
Az ukránok ukránbarát kormányt szeretnének hatalomra juttatni Magyarországon – szögezte le a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője a HírTV Monitor című műsorában. Kocsis Máté szerint ehhez számos eszközt bevetnek, például alapítanak egy Tisza Szigetet az ukrán titkosszolgálat egyik összekötőjével, Tseber Rolanddal az élen.
Kocsis MátéTisza PártTisza SzigetHírTV Monitor

Az ukrán vezetés és a Tisza Párt közötti kapcsolatról beszélt a HírTV Monitor című műsorában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője úgy fogalmazott: az ukrán állam szeretne egy ukránbarát kormányt hatalomra juttatni Magyarországon, ennek érdekében pedig számos eszközt bevet.

Kocsis Máté
Kocsis Máté a Hír TV stúdiójában. Jobbra a frakcióvezető digitális polgári körének emblémája, a zebra látható.

A politikus példaként hozta fel azt, hogy „alapítanak egy Tisza Szigetet az ukrán titkosszolgálat egyik összekötőjével az élen”, erről pedig szerinte – lévén, nem egy bonyolult dologról van szó – „érdemes világosan és egyenesen beszélni”. 

Az ukrán állam egy bábkormányt szeretne Magyarországon, ez a helyzet

– szögezte le. 

Kocsis Máté és a lecsapni készülő zebra

A Zebra Digitális Polgári Kör működésével kapcsolatban elmondta: nem csak a baloldali és a balliberális propagandasajtó álhíreire fognak vadászni, hanem Magyar Péter egyre otrombább hazugságaira is. Mint kifejtette, ebben a polgári körben már 10 ezernél is többen vannak – öt nap alatt gyűltek össze ennyien –, óriási igény mutatkozik tehát arra, hogy gátat szabjanak 

a digitális térben is az egészen elképesztő, uszító, hergelő, gyűlöletkeltő álhírgyártásnak.

A frakcióvezető mindezt Magyar Péter elleni „digitális ellencsapásnak” nevezte. Mint felidézte: tudja, hogy sokan „beállítják a vérnyomásukat” a Tisza elnökének hazugságai miatt, de sokkal jobb lenne, ha ezeket humorral és könnyeden kezelni, már csak azért is, mert az méltóbb az „ellenfélhez”.

Kocsis Máté

 lecsapni készülő zebrának 

nevezte a nevezett Digitális Polgári Kör logóját.

 

