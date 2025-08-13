Kocsis Máté: Az ukrán állam ukránpárti bábkormányt szeretne Magyarországon

Az ukrán vezetés és a Tisza Párt közötti kapcsolatról beszélt a HírTV Monitor című műsorában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője úgy fogalmazott: az ukrán állam szeretne egy ukránbarát kormányt hatalomra juttatni Magyarországon, ennek érdekében pedig számos eszközt bevet.

A politikus példaként hozta fel azt, hogy „alapítanak egy Tisza Szigetet az ukrán titkosszolgálat egyik összekötőjével az élen”, erről pedig szerinte – lévén, nem egy bonyolult dologról van szó – „érdemes világosan és egyenesen beszélni”.

A Zebra Digitális Polgári Kör működésével kapcsolatban elmondta: nem csak a baloldali és a balliberális propagandasajtó álhíreire fognak vadászni, hanem Magyar Péter egyre otrombább hazugságaira is. Mint kifejtette, ebben a polgári körben már 10 ezernél is többen vannak – öt nap alatt gyűltek össze ennyien –, óriási igény mutatkozik tehát arra, hogy gátat szabjanak

a digitális térben is az egészen elképesztő, uszító, hergelő, gyűlöletkeltő álhírgyártásnak.

A frakcióvezető mindezt Magyar Péter elleni „digitális ellencsapásnak” nevezte. Mint felidézte: tudja, hogy sokan „beállítják a vérnyomásukat” a Tisza elnökének hazugságai miatt, de sokkal jobb lenne, ha ezeket humorral és könnyeden kezelni, már csak azért is, mert az méltóbb az „ellenfélhez”.

