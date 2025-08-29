2,8 millió magyart sarcolna meg a Tisza Párt

Kocsis Máté figyelmeztetett: a Tisza Párt titokban adóemelésre készül, amely milliókat érintene.

Kocsis Máté. Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Kocsis: „Magyar Péter majd összecsinálja magát”

A politikus Facebook-posztját egy éles mondattal kezdte:

Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit.”

Kocsis szerint a párt vezetői szándékosan nem beszélnek erről nyilvánosan, nehogy a választások előtt kiderüljön valódi programjuk.

Milliókat érintene az adóemelés

A Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon jelenleg 4,7 millió ember dolgozik. A Tisza Párt tervezett intézkedései 2026-tól 2,8 millió munkavállalót érintenének – vagyis a dolgozók 60 százalékát.

Már 400 ezer forintos fizetés felett megkezdődne a sarcolás”

– fogalmazott Kocsis.

„Mindent lehet” – titkos forgatókönyv?

Kocsis Máté posztjában Tarr Zoltán alelnököt idézte, aki úgy fogalmazott:

Előbb meg kell nyerniük a választást, utána mindent lehet, de addig beszélni sem szabad nyilvánosan erről.”

A frakcióvezető szerint ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Magyar Péterék, Dálnoki Áronnal tudatosan próbálják eltitkolni a lakosság elől valós terveiket.

Minden háztartásba eljuttatják

Kocsis leszögezte: a Fidesz nem hagyja szó nélkül az ügyet.

A következő hetekben minden háztartásba, minden munkahelyre, minden felületre, minden emberhez el fogjuk juttatni a tiszások adóemelési terveit.”

A politikus szerint egyre többen kiábrándulnak Magyar Péterből és a Tisza Pártból „a hazugságok és trükkök” miatt, és ez az újabb lebukás tovább gyengítheti őket.

