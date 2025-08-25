Századvég: Jelentősen javult a lakosság gazdasági konjunktúraindexe

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza – írja kutatásában a Századvég. A gazdasági várakozások jelentős javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

Jelentősen javult a lakosság gazdasági konjunktúraindexe

A Konjunktúrakutató szerint a lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött idén augusztusban, az előző havi értékhez képest.

A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése,

amelynek értéke az előző havi −6,7-ről −1,9-re, a gazdasági környezet érzékelése augusztusban az előző havi −33,0-ről −26,1-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −67,8-ről −63,3-re javult. Mindeközben az anyagi helyzet megítélése is tovább erősödött −11,1-ről −9,9-re.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 augusztusában jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltak az általános konjunktúrahelyzet megítélésében, a júliusban mértekhez képest.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Összességében Ön szerint ma Magyarországon inkább jó vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok?” augusztusban jócskán kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. A „határozottan rossz irányba” kategóriát a megkérdezettek 34,8 százaléka (a júliusi 42,1 százalék után), az „inkább rossz irányba” válaszlehetőséget 17,8 százalék (0,5 százalékponttal kevesebben az előző hónaphoz viszonyítva) jelölte meg. Az „is-is, jó is rossz is bizonyos tekintetben” választ a megkérdezettek 27,1 százaléka választotta, ami 5,4 százalékpontos növekedés az előző havi részarányhoz képest. „Inkább jó irányba” mennek a dolgok választ 12,5 százalék (+0,8 százalékpont), „határozottan jó irányba” választ pedig 6,9 százalék (+1,0 százalékpont) jelzett.

A lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy mind az öt kategóriában erősödést mértek. A 18-29 éves korcsoportban 4,1 indexpontos, a 60 év felettieknél 6,9 indexpontos kimelkedő erősödést mértek. Továbbá a 30-39 éveseknél 2,2 indexpontos, a 40-49 éves korcsoportban szintén 2,2 indexpontos, az 50-59 éveseknél pedig 2,4 indexpontos erősödést detektáltak. Így a legkedvezőbb a 60 év felettiek konjunktúraészlelése −10,8 indexpont, míg a legkedvezőtlenebb az 50-59 éveseké, akik −22,3 indexpontos konjunktúrát érzékeltek.