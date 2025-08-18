Politikai manipuláció a kórház körül: a dolgozókat veszélyeztetik az álhírek terjesztésével

Az elmúlt hetekben a Fejér Vármegyei Szent György Kórház körül politikai kampányok és álhírek jelentek meg, amelyek célja egyértelműen a közvélemény befolyásolása az egészségügy területén. A baloldali sajtóban és közösségi platformokon olyan állítások terjedtek, amelyek szerint a kórházban súlyos gondok lennének a vízminőséggel.

Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója. (Fotó: szekesfehervar.hu)

A kórház dolgozói mindent megtesznek

Lőrincz Ákos orvosigazgató hangsúlyozta: a kórház dolgozói mindvégig a szakmai protokollok szerint jártak el, és a vízvezeték-hálózat fertőtlenítése folyamatban van.

Múlt héten pénteken, péntek éjszaka az utolsó fertőtlenítő lépés megtörtént, jelenleg a mintavételek zajlanak. Hamarosan beépítésre kerül a vízvezetékrendszerbe egy folyamatos fertőtlenítő gép, ami alacsony koncentrációban kezeli majd a hálózatot. Ezzel teljes biztonságot tudunk nyújtani betegeinknek és a kórház dolgozóinak”

– mondta az orvosigazgató.

Az álhírek és hamis információk terjedése komoly terhet ró az egészségügyi dolgozókra, akiknek napi munkájukat nehezítik, miközben a betegek ellátása a legfontosabb feladat. A kórház vezetése szerint a folyamatban lévő fertőtlenítés és a megfelelő mintavételi vizsgálatok garantálják, hogy a csapvíz biztonságosan fogyasztható lesz a közeljövőben.