Friss felmérés: hiába az agresszív sikerpropaganda, a számokkal nehéz vitatkozni

A felmérés szerint, ha most vasárnap tartanák a választásokat,

a kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg,

A Nézőpont felméréséből az is kiderül, hogy Magyar Péter pártjának nem sikerült megtalálni a megfelelő témákat, és üzeneteket, így az országjárás nem hozott sokat a konyhára.

Egy-egy tiszavirág-életű ígérete a szakértőket ijesztette meg, mások a demokratikus és szuverén állam híveit bizonytalanították el, az adóemelésről szóló tervek pedig további kockázatokat rejtenek magukban

– vélekedett a Nézőpont.

Magyar Péter és a Tisza nem nyerne választást most vasárnap. (Nézőpont)

A tavaszi aláírásgyűjtése óta ráadásul Magyar Péter az ukrán érdekek támogatójának tűnik sokak szemében, amely a magyar társadalomban tartósan kisebbségi álláspont. Ezek után nem meglepő, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát.

Ha most vasárnap lennének a választások, a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazna a kormányellenes pártra.

A Nézőpont szerint ezzel szemben a Fidesz számára kedvezően alakult az idei vakáció időszaka. A miniszterelnök podcastkörútja, a „digitális honfoglalás” erődemonstrációja és az első lakás vásárlását segítő intézkedéscsomag előzetes sikere mind-mind a kormánypártnak kedvezett. A 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy

a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között

– állapította meg a felmérés.

A kormánypárt és legfőbb kihívója közötti verseny jelenlegi állása a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán (46:38) hasonlít a tavaly decemberi állapothoz (47:37), amely erősíti azt a véleményt, hogy nemcsak a 2025-ös nyár, de a 2025-ös esztendő sem alakult a Tisza Párt reményei szerint.

Akik még esélyesek

Egy „most vasárnap” megválasztott parlament azonban nemcsak a Fidesz–KDNP-ből és a Tisza Pártból állna. Továbbra is biztos befutónak tűnik a Mi Hazánk (most 6, júniusban 7 százalék). Új mandátumszerzésre esélyes szereplője a pártversenynek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék, júniusban 4 százalék). Ugyan az urbánus-liberális párt elnöke ellen éppen a velük hagyományosan szimpatizáló sajtó jelentetett meg lejárató cikkeket, az a párt népszerűségének nem ártott.