Halálos húsevő féreg fertőzött meg egy embert

Otthon Start Program

Megjelent az új kormányrendelet, aki most tervez ingatlant venni, örülhet

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a CSOK Plusz és a Falusi CSOK feltételeit. A családok így minden eddiginél nagyobb támogatáshoz és kedvezményes hitelhez juthatnak, akár együttesen, akár egymás után élve a lehetőségekkel.
Otthon Start Programkormányrendelet otthonCSOK Plusz

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a CSOK Plusz és a Falusi CSOK feltételeit, így ezekkel a lehetőségekkel akár együttesen, akár egymás után is élhetnek a családok – írja az Origóhoz eljuttatott közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását Fotó: Shutterstock kormányrendelet, lakás, otthon, hitel
A kormányrendelet kiemelten segíti az első lakáshoz jutást. Fotó: Shutterstock

Mint kifejtik a párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak. Ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon.

 

A kormányrendelet részletei

A most megjelent kormányrendelet szerint a CSOK Plusz és a Falusi CSOK a Fix 3 százalékos hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal. Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a Fix 3 százalékos hitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a Falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni. További fontos változás, hogy az első közös otthon megteremtése 

az eddigi 80 millió forint helyett lakásnál 100, háznál 150 millió forintig támogatható a CSOK Plusz keretében. 

A Fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelhető lesz állami támogatás: Falusi CSOK esetén az ingatlan felújítására vagy bővítésére, CSOK Pluszesetén pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre.

Újabb ingatlan vásárlása és a fenti lehetőségek kombinálása esetén az érintettek illetékmenteséggel is élhetnek.

Ezekkel a módosításokkal a Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az Otthon Start Program Fix 3 százalékos hitele, valamint a CSOK Plusz, a Falusi CSOK vagy a Babaváró kölcsön együttes felvételével még több fiatal család tudjon élni az államilag támogatott otthonteremtési lehetőségekkel.

Borítókép: A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását (Fotó: Shutterstock)


 

 

