Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Kövér László

Kövér László: A politika már nem a rendszerváltozásról szól

A politika ma már nem a rendszerváltozásról szól, hála a 2010-ben megalakult kormány vezetésének – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban tartott pódiumbeszélgetésen hétfőn.
Kövér László szerint valóban sikerült befejezni a rendszerváltozást, amely a házelnök generációja számára egy történelmi lehetőség és élmény volt.

Kövér László (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Kövér László szerint a 2026-os választás kampány érdemi része a virtuális világban fog zajlani

A házelnök kiemelte: alkalmazkodni kell az újfajta kommunikációhoz és ehhez a fiatalabb generáció segítségére is szükség lesz. Megjegyezte, a közéletben eddig volt értelmes vita a politikai felek között arról, hogy ki mit akar ahhoz képest ami van, de ma már ilyen diskurzus nem folyik és szemlátomást nincs is rá igény.

Arról is beszélt, hogy 

az ellenzéki politikai kommunikáció leegyszerűsödött arra az állításra, hogy minden rossz - és ehhez képest azt akarják, hogy minden jó legyen. 

Míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) évekkel ezelőtt viccesen adta elő az ingyen sör és örök élet ígéretét, a parlamenten kívüli ellenzéki pártok már minden humort lehántva erről, ígérik ezt a magyar választóknak.

 

