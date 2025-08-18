Kövér László: A politika már nem a rendszerváltozásról szól

Kövér László szerint valóban sikerült befejezni a rendszerváltozást, amely a házelnök generációja számára egy történelmi lehetőség és élmény volt.

Kövér László (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Kövér László szerint a 2026-os választás kampány érdemi része a virtuális világban fog zajlani

A házelnök kiemelte: alkalmazkodni kell az újfajta kommunikációhoz és ehhez a fiatalabb generáció segítségére is szükség lesz. Megjegyezte, a közéletben eddig volt értelmes vita a politikai felek között arról, hogy ki mit akar ahhoz képest ami van, de ma már ilyen diskurzus nem folyik és szemlátomást nincs is rá igény.