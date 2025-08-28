„Nem hagyjuk, hogy átverjék a magyarokat!” – Orbán Viktor kemény üzenete a baloldalnak

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé a Facebookon, amelyben a magyar középosztályhoz fordult. A miniszterelnök hangsúlyozta: most kell ébereknek lenni, mert a Tisza Párt veszélyes terveket szövöget. Szavai szerint a párt vezetői nyíltan kijelentették, hogy „a választások után mindent lehet”, vagyis kormányra kerülve rögtön adóemelésre készülnek.

Orbán Viktor a középosztályhoz fordult legújabb Facebook-bejegyzésében (Fotó: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A középosztály lenne a célkeresztben

A kormányfő posztjában kiemelte: a többkulcsos adó a magyar középosztályt sújtaná a leginkább. A rejtett tervek szerint az átlagjövedelmet keresők adókulcsa jelentősen emelkedne, ami minden dolgozó családot nehéz helyzetbe hozna. Orbán Viktor egyértelművé tette: a Fidesz nem engedi, hogy megszorításokat erőltessenek rá a magyar emberekre.

„Nem hagyjuk, hogy átverjék a magyarokat”

A magyar embereket átverni nem lehet”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a kormány kész megvédeni a középosztályt minden baloldali adóemelési kísérlettel szemben. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt ugyanazt a politikát képviseli, mint a Gyurcsány-korszak: megszorításokat, adóemeléseket és a családpolitika leépítését.

A kormány álláspontja változatlan

A miniszterelnök posztjával ismételten világossá tette: a Fidesz-KDNP kormánya a jövőben is kiáll a munka, a családok és a középosztály védelme mellett. A kormány célja, hogy Magyarország erős és stabil maradjon, és hogy ne a magyar emberek fizessék meg a baloldali álmok árát.