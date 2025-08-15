Nébih-büntetés után is nyert az újbudai közétkeztetési pályázaton a botrányos cég

Újbuda baloldali vezetése a közétkeztetési pályázaton egy olyan céget részesít előnyben, amely nemrég felkerült a Nébih jogsértési listájára, miután Budaörsön lejárt szavatosságú és nyomon követhetetlen élelmiszereket találtak nála – írja a Magyar Nemzet.

Újbuda baloldali vezetése a közétkeztetési pályázaton egy olyan céget részesít előnyben, amely nemrég felkerült a Nébih jogsértési listájára (Fotó: JENS KALAENE / DPA)

Elfogadhatatlan, hogy Újbuda önkormányzata tízezer ember napi közétkeztetését egy olyan cégre bízná, amely bizonyítottan törvénysértést követett el, és jogszerűtlenül, szabálytalanul működött”

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Szabó László fideszes képviselő.

A Nébih ellenőrzése során a Julienne Kft. konyháján 21 kilogramm lejárt és nem nyomon követhető élelmiszert találtak, valamint több higiéniai hiányosságot is feltártak.

Szakmai körök szerint is felháborító az eset, és egy ilyen cég kiválasztása súlyos felelőtlenség, különösen annak fényében, hogy a közbeszerzési felhívás egyértelműen előírta: csak vitathatatlan szakmai alkalmasságú pályázó tehet érvényes ajánlatot.

Ezek után tette fel Szabó László fideszes képviselő Újbuda polgármesterének a kérdést:

mi kell még ahhoz, hogy valaki szakmailag alkalmatlannak minősüljön?”

„Megdöbbentő, hogy az önkormányzatnál még csak fel sem vetődött, hogy ez probléma lenne. Amikor a bírálóbizottság ülésén figyelmeztetni akartam a

döntéshozókat, egyszerűen közölték: önkormányzati képviselőként nem vehetek részt az ülésen" – fogalmazott a kormánypárti képviselő, aki elmondta, ezután levélben fordult László Imre polgármesterhez. Arra kérte, ne akadályozza az önkormányzati képviselők munkáját, és azonnal biztosítsa számára a közétkeztetési közbeszerzési eljárások teljes iratanyagához való hozzáférést, mert mint mondta, ez nem magánügy, hanem a kerület átláthatóságának és a lakosság biztonságának kérdése.

A lejárt és nem nyomon követhető élelmiszerek használata jelentősen rontotta a közétkeztető cég hírnevét, a pályázaton való támogatása pedig sok szülő felháborodását váltotta ki.

A szülők joggal vetették fel, hogy két héttel az iskolakezdés előtt ki garantálja az újbudai iskolások és óvodások egészségét, ha itt is hasonló gyakorlat folytatódik.