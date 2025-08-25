Hírlevél

Döbbenetes dolog derült ki a fertőző járványról, amely rettegésben tartja az embereket

szuverenitás

A közvélemény egyértelműen érzékeli a külföldi befolyásolás veszélyét

Nemzetközi közvélemény-kutatás készült a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából. A kutatás huszonhét európai országban térképezte fel a választópolgárok hozzáállását a külföldi befolyásolással és a választásokba való beavatkozási kísérletekkel, az idegen államok érdekeit szolgáló pártokkal és a külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekkel kapcsolatban.
szuverenitás

A USAID-botrány kirobbanását követően készült közvélemény-kutatás rávilágít, hogy az európai közvélemény – és különösen a magyarok – egyértelműen érzékeli a külföldi befolyásolás veszélyét. 

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián. Az előadássorozaton a külföldi befolyásolás is a témák között volt. Fotó: GERGELY_KOVACS
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián. Az előadássorozaton a külföldi befolyásolás is a témák között volt. Fotó: GERGELY_KOVACS

Az európaiak nem pusztán általánosságban érzékelik bizonyos országok befolyásolási szándékát, hanem 

a választásokkal összefüggő konkrét beavatkozási kísérleteket is tapasztalnak.

A felmérés szerint csaknem kétharmaduk (62 százalék) gondolja úgy, hogy az előző öt évben történt külföldi beavatkozási kísérlet hazája választási folyamataiba. A kutatási adatok alapján ráadásul az is kijelenthető, hogy az európai lakosság szerint egyes pártok a politikájukat a nemzeti érdekek képviselete helyett külföldi érdekeknek rendelik alá. Egyértelműen kiderült az is, hogy 

a pártoknál és politikusoknál is jelentősen kisebb a közbizalom az idegen államok által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekben,

melyek Európa-szerte hevesen tiltakoznak a tevékenységük és gazdálkodásuk átláthatóságának megteremtését célzó jogi környezet kialakítása ellen.

A külföldi befolyás jelenlétét és érzékelését megerősítő adatok fényében nem meglepő, hogy összességében 

az európaiak 87 százaléka tartja fontosnak, hogy az állam szigorúbban lépjen fel a külföldi beavatkozással szemben.

A kérdésben Magyarországon is szinte teljes a társadalmi konszenzus, ugyanis az emberek 80 százaléka vár határozottabb fellépést. Az európaiak a voksolás tisztaságát tartják a legfontosabbnak, ennek megfelelően 90 százalék szerint mindent meg kell tenni az ellen, hogy a választásokat külföldi erők befolyásolják.

 

