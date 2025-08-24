Egy kutyapártos poén, ami találat helyett a kapufáról pattant vissza – ha nem megy, ne erőltesd!

Tényleg megdöbbentő, egyes ellenzéki politikusok mire nem képesek a hatalom megszerzéséért. A Kutyapárt esetében már megszokhattuk, konstruktív javaslatokra nem képesek, viccesedve igyekeznek az alkalmatlanságukat leplezni. A Magyar Nemzet Nagy Dávid pályafutásának egyik legaljasabb kijelentését taglalta.

Robert Brovgyi-t élteti Nagy Dávid (Kutyapárt) azért, mert részt vett a Barátság kőolajvezeték elleni támadásban

A pártvezér Facebook-posztjában próbált vicces lenni. Ahogy írja:

Energiaügyi miniszterjelöltünk, aki egy héten belül kétszer kapta telibe a Barátság csővezetéket, ezzel egymagában többet téve a magyar energiafüggőség ellen, mint a komplett kormány 15 év alatt: Robert Brovgyi, közismertebb nevén a „Magyar”, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnoka.

A Kutyapárt nincs a helyzet magaslatán

A posztból egyértelműnek tűnik, a politikusnak vajmi kevés fogalma van a térség energiapolitikai kihívásairól. Fogalma sincs a következményekről, ok-okozati összefüggésekről. Ez még a jobbik eset. Ha tisztában van vele, akkor a kijelentése számos kérdést vet fel. Kinek az oldalán áll? Kiknek az érdekeit képviseli? Magyarországét biztos nem.

A Barátság kőolajvezeték biztosítja Magyarország energiabiztonságát. Ennek veszélyeztetése egyáltalán nem vicces. Habár Magyarországnak három hónapnyi tartaléka van, mindenképpen szükséges megoldást találni a kialakult helyzetre a lehető legrövidebb időn belül.

Árulkodó jel, hogy amíg a kormány minden eszközével azon van, hogy a megoldást találjon a felmerülő problémákra, addig vannak olyan ellenzéki politikusok, akik nyilvánvaló módon támogatják azokat az akciókat, amelyek veszélyeztetik a magyar polgárok biztonságát és életkörülményeit.

A Kétfarkú Kutyapártot Gyurcsány régen megvette. Annak idején kijelentették, az ellenzéki összefogásban nem vesznek részt. De a tetteik nem ezt igazolták. A részleteket az Origo egyik korábbi cikkében írta meg!