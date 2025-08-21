Fix 3 százalékos lakáshitel: Milyen törlesztőkkel számolhatunk az Otthon Startban?

Jóval a piacon elérhető banki ingatlanhiteleké alatt van a fix 3 százalékos kamat, amelyet a szeptemberben induló Otthon Start program kínál.
Éppen emiatt a havi törlesztőrészletek is kedvezően alakulnak a kalkulációk szerint. Az állam otthonteremtést segítő program részletes bemutatásáról szóló korábbi cikkeiben bemutattuk, kik vehetik igénybe a hitelt, és hogy milyen ingatlanokat vásárolhatnak a segítségével. Mostan azt tekintjük át, pontosan milyen számokkal lehet kalkulálniuk az Otthon Startban részt vevő ingatlanvásárlóknak.
A fix 3 százalék valóban azt jelenti, hogy a hiteltörlesztés ideje alatt nem változik a kamat. A most a bankoknál elérhető lakáshitelek kamatai nagyjából 8 százalék körül alakulnak, vagyis az állami programmal jelentős megtakarítást érhet el az ingatlan vásárlója. A kormány számításai szerint a jóval alacsonyabb törlesztőrészletek miatt a piacon elérhető hiteleknél
Vegyük a legmagasabb összeget példának: 50 millió forint hitel törlesztőrészlete havi 237 ezer forint lesz 25 év futamidő alatt. Ehhez a bankok átlagosan 480 ezer forintos nettó jövedelmet várnak el. Az Otthon Startban viszont lehetőség van arra is, hogy ezt ne egyedül teljesítse az első lakását vásárló, hiszen például a szülei is csatlakozhatnak a hitelfelvételhez adóstársként, így a bank számításba veszi az ő jövedelmüket is.
Az otthonteremtési konstrukcióban ráadásul sokkal nagyobb alapterületű ingatlanhoz juthatnak az érdeklődők, mintha piaci alapon kérnének kölcsönt. Bruttó 600 ezer forintos jövedelem esetén jelenleg 26 millió forintos hitelt állapítanak meg a pénzintézetek, míg a fix 3 százalékos program keretében akár 42 millió forint is elérhető, ami éppen elég egy szobával nagyobb lakásra.
A piacon úgyszintén elérhetetlennek számít a mindössze tíz százalékos önerő, ezt is csak az Otthon Start tudja. Ez annyit tesz, hogy egy kisebb lakásba már hárommillió forint befizetése után – és vállalva a hitelfelvételt – beköltözhet az új tulajdonosa.
Ha a saját otthonra vágyónak egy kis önerő összegyűjtése is nehézséget okoz (mert például az albérlet fizetése elvitte azt az összeget, amit megtakaríthatott volna), akkor is van megoldás. Az Otthon Start több szempontból is igen rugalmas (a lakosság széles körében elérhető, az ország bármely pontján fekvő lakóingatlanra felvehető hitel), így a finanszírozásban is, ezért kombinálható lesz minden más családtámogatási programmal. Így például a munkáshitelt vagy csokot is be lehet forgatni az ingatlanvásárlásba.
A számítások elérhetők a kormányzati honlap, a kormany.hu videói között. Ezek segítségével gyorsan áttekinthető, hogy tízmilliótól ötvenmillió forintos hitelfelvételig mekkora önerőre lesz szükség, és hogy a 25 éves futamidő alatt mekkora lesz a havi törlesztőrészlet. Az alábbi linkekre kattintva találja a tájékoztató videókat, ha a felvenni kívánt hitel összege tízmillió, húszmillió, harmincmillió, negyvenmillió vagy ötvenmillió forint lenne.
