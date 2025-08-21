Fix 3 százalékos lakáshitel: Milyen törlesztőkkel számolhatunk az Otthon Startban?

Jóval a piacon elérhető banki ingatlanhiteleké alatt van a fix 3 százalékos kamat, amelyet a szeptemberben induló Otthon Start program kínál.

Hatalmas segítség a lakáshitelnél a fix 3 százalék kamatozású Otthon Start program Fotó: Shutterstock

Éppen emiatt a havi törlesztőrészletek is kedvezően alakulnak a kalkulációk szerint. Az állam otthonteremtést segítő program részletes bemutatásáról szóló korábbi cikkeiben bemutattuk, kik vehetik igénybe a hitelt, és hogy milyen ingatlanokat vásárolhatnak a segítségével. Mostan azt tekintjük át, pontosan milyen számokkal lehet kalkulálniuk az Otthon Startban részt vevő ingatlanvásárlóknak.

Miért jobb az Otthon Start a bankok ingatlanhiteleinél?

A fix 3 százalék valóban azt jelenti, hogy a hiteltörlesztés ideje alatt nem változik a kamat. A most a bankoknál elérhető lakáshitelek kamatai nagyjából 8 százalék körül alakulnak, vagyis az állami programmal jelentős megtakarítást érhet el az ingatlan vásárlója. A kormány számításai szerint a jóval alacsonyabb törlesztőrészletek miatt a piacon elérhető hiteleknél

20 millió forint hitel esetén 60 ezer,

30 millió forint hitel esetén 90 ezer,

50 millió forint hitel esetén majdnem 150 ezer forintos megtakarítást érhet el az Otthon Start programot választó lakásvásárló.

Hogyan alakulnak a törlesztőrészletek?

Vegyük a legmagasabb összeget példának: 50 millió forint hitel törlesztőrészlete havi 237 ezer forint lesz 25 év futamidő alatt. Ehhez a bankok átlagosan 480 ezer forintos nettó jövedelmet várnak el. Az Otthon Startban viszont lehetőség van arra is, hogy ezt ne egyedül teljesítse az első lakását vásárló, hiszen például a szülei is csatlakozhatnak a hitelfelvételhez adóstársként, így a bank számításba veszi az ő jövedelmüket is.

Mire elég a felvehető hitel összege?

Az otthonteremtési konstrukcióban ráadásul sokkal nagyobb alapterületű ingatlanhoz juthatnak az érdeklődők, mintha piaci alapon kérnének kölcsönt. Bruttó 600 ezer forintos jövedelem esetén jelenleg 26 millió forintos hitelt állapítanak meg a pénzintézetek, míg a fix 3 százalékos program keretében akár 42 millió forint is elérhető, ami éppen elég egy szobával nagyobb lakásra.