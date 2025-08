Lánchíd-botrány: lecsapott a NAV, új gyanúsítottak egész sorát hallgatták ki

Azonban mivel Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélet miatt eltiltották a praxisa gyakorlásától, egy másik ügyvédet, Hegedűs Dánielt vontak be a bizniszbe. A Hegedűs-szál kiderülését követően az is egyértelművé vált, hogy a sajtóban megjelentnél több pénz tűnhetett el, hiszen Hegedűs is felvett 500 millió forintot, ezzel az összeg közel 1,5 milliárdra ugrik.

Mindez azonban teljes egészében összetiporja Karácsony Gergely védekezését,

aki szerint ugyanis az A-Híd Zrt. körüli pénzügyi manipulációk és a Lánchíd felújítása nem esett egybe. Pedig ebből az információból éppen az derül ki, hogy igenis összefüggő bűncselekményekről van szó, hiszen Hegedűs már egy az egyben a Lánchíd felújítása idején vette fel az elképesztő összeget – írtuk a botrányról tavaly.