Ahogy azt már az Origo megírta, hatalmas lángokkal égett Budapest belvárosának V. kerületében a BKV egyik járműve. A kigyulladt buszról az utasoknak időben sikerült leszállniuk. A lángok átterjedtek az egyik közeli épület homlokzatára is. A kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat. Az esetről videófelvétel is készült, amit az Origo oldalára látogatva tud megtekinteni! Azóta már lángoló buszok vannak napirenden.

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

De ez csak az első eset volt, azóta anapokon belül több hasonló tűzesetet tartanak számon a hatóságok, annyira, hogy

az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében

– tudatta a hivatal pénteken közleményben az MTI-vel.

Aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Ezért a kormányhivatal

vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is

közölte a kormányhivatal.

A lángoló buszok Karácsonyt nem hozták tűzbe

Karácsony Gergelynek eddig annyit sikerült intézkednie, hogy haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére...

„Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.

De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral”

– posztolta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke.