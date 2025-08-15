Ahogy azt már az Origo megírta, hatalmas lángokkal égett Budapest belvárosának V. kerületében a BKV egyik járműve. A kigyulladt buszról az utasoknak időben sikerült leszállniuk. A lángok átterjedtek az egyik közeli épület homlokzatára is. A kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat. Az esetről videófelvétel is készült, amit az Origo oldalára látogatva tud megtekinteni! Azóta már lángoló buszok vannak napirenden.
De ez csak az első eset volt, azóta anapokon belül több hasonló tűzesetet tartanak számon a hatóságok, annyira, hogy
az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében
– tudatta a hivatal pénteken közleményben az MTI-vel.
Aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Ezért a kormányhivatal
vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is
közölte a kormányhivatal.
Karácsony Gergelynek eddig annyit sikerült intézkednie, hogy haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére...
„Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.
De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral”
– posztolta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke.