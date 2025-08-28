Lázár János: Nem árad, hanem átb.sz a Tisza!

A jobboldal politikusai sorra reagálnak arra a kiszivárgott felvételre, amelyen a Tisza egyik vezetője elárulja: Magyar Péterék a választások után adóemelésre készülnek. Orbán Viktor miniszterelnök után most Lázár János is megszólalt az ügyben.

Lázár János (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Lázár: „Etyek az új Őszöd”

Lázár Facebook-posztjában az őszödi beszédhez hasonlította a kiszivárgott hanganyagot. Mint írta:

Etyek az új Őszöd. Megdöbbentő felvétel terjed a Tisza adóterveiről, ellenőriztetnem is kellett, hogy nem kamu-e, nem a mesterséges intelligencia készítette-e. De nem, a felvétel valódi!”

Áprilisig tagadás, májustól emelés?

A jobboldali politikus szerint a Tisza stratégiája világos:

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”

– idézte a felvétel egyik kulcsmondatait.

Magyar Péterék a kampányban letagadják a terveiket, de kormányra kerülve rögtön adót emelnének.

Orbánék mint gát

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy a Tisza-adó olyan lenne, mint egy árvíz, amely elmosná a magyar családok megtakarításait és gyarapodását.

Egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat”

– fogalmazott.