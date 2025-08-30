„Ma tényleg összeomlott az amúgy is ideggyenge pojáca” – jönnek a reakciók a Tisza-vezér ámokfutására

„2025. augusztus 30. A nap, amikortól muszáj beállnom azok közé, akik szerint Magyar Péter teljesen megbolondult. Ma tényleg összeomlott az amúgy is ideggyenge pojáca, ugyanis imént közzétett egy posztot, amiben börtönnel fenyegeti meg a neki nem tetsző újságírókat” – írta ki közösségi oldalára Kocsis Máté, az ellenzéki politikus legújabb fenyegetőzése kapcsán.

Kocsis Máté reagált Magyar Péter legújabb fenyegetőzésére (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Kocsis Máté üzent Magyarnak

A Fidesz frakcióvezetője szerint nonszensz, hogy Magyar azért fenyegetőzik börtönnel, mert egyes médiumok foglalkoztak a Tisza adóemelési javaslatával. "Szóval erről merészeltek tudósítani a sajtótermékek, erre ez a hülye bohóc megfenyegeti az újságírókat.

Tavasszal már azt is belengette nekik, hogy elveszi a lakásukat, amiben a családjaikkal élnek" – szúrt oda politikai ellenfelének, akinek azt javasolta, hogy forduljon bírósághoz. "Ők úgyis elég egyoldalúan balra szoktak ítélni, oda jobboldaliként nem érdemes kerülni, mert nem igazságot szolgáltatnak, hanem kettős mércét, ezt mindenki tudja" – fogalmazott, hozzátéve, hogy várják "a kommunizmusból itt ragadt" MÚOSZ, a libsi szerkesztőségek, "a nagypofájú balos influenszerek" elhatárolódását. "De Ursula von der Leyent is érdemes megkérdezni, mit gondol" – fűzte hozzá.

Szóval Magyar Péter végleg megzuhant

– összegzett Kocsis Máté, aki cinikusan még kiegészítette a korábbiakat azzal, hogy "amikor már mind lámpavason meg börtönben lesznek a renitens újságírók és a Tisza politikai ellenfelei a családtagjaikkal együtt, akkor Tarr Zoltán megkezdi a “Megbékélés Programját” és beköszönt a szeretetország." "Bukni fogtok, ti hamis gazemberek" – zárta bejegyzését.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter szombaton kifakadt a közösségi oldalán: börtönbüntetéssel fenyegette meg a szerinte "hírhamisító" újságírókat, továbbá közölte, hogy sajtópereket indít a hírt közlő sajtótermékek ellen.

Az ügy előzménye, hogy a napokban az Indexhez kiszivárgott egy belső dokumentum, amely szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi kormányra kerülése esetén. Később előkerült egy felvétel is, amelyen jobbkeze, Tarr Zoltán alelnök szintén adóemelésekről beszélt.