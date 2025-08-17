Mága Zoltán jótékonysági koncertjével nyílt meg az augusztus 20-i ünnepségsorozat

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Mága Zoltán koncertjének elején mondott köszöntőjében kiemelte, hogy a koncert szimbolikus helyszínen valósul meg, hiszen a magyar kultúrának – amely a magyarságot összeköti itt a „Kárpát-hazában” és szerte a világon – meghatározója a kereszténység.
„Nemzetünk és kereszténységünk két nagy ünnepe között vagyunk, augusztus 15. és augusztus 20. között. 987 évvel ezelőtt Szent István királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta föl nemzetünket. Augusztus 20-án pedig közös születésnapunkat ünnepelhetjük. Hiszem és tudom, hogy ennek a felajánlásnak köszönhetjük azt, hogy a nehézségek és veszedelmek ellenére itt vagyunk és itt leszünk. Hitünkre, nemzetünkre, kultúránkra, tudásunkra és családjainkra büszke magyarokként”
– szögezte le a miniszter.
A koncert az augusztus 20-i állami ünnepségsorozat hivatalos nyitóeseménye volt, egyben első állomása annak a 100 helyszínen megvalósuló jótékonysági koncertsorozatnak, amely 2025-ben a Kárpát-medence egészét átfogva valósul meg.
A sorozat olyan rászoruló közösségek támogatását tűzi ki célul, mint a nagycsaládosok, a szépkorúak, a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek, a nevelőszülőknél vagy gyermekotthonban élő fiatalok, valamint a gyermekellátással foglalkozó egészségügyi intézmények és kórházak.
A nyitókoncert kiemelt célja az volt, hogy 1000 hátrányos helyzetű gyermek iskolakezdését segítse tanszerekkel és alapvető eszközökkel. Az est házigazdája és szólistája Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas, Prima Primissima-díjas hegedűművész volt.
A színpadon Kossuth-díjas művészek, a nemzet színészei, nemzetközileg elismert szólisták, fiatal tehetségek és határon túli vendégművészek léptek fel.
Közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Gypsy Virtuózok, valamint kórusok és gyermekkarok Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Vajdaságból és az anyaországból. A szervezők az esemény Facebook oldalán kiemelték, hogy a koncert címe – Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország – egyben hitvallás is, amely az egység, a szeretet és a közös felelősségvállalás erejéről szól.
Az ünnepi eseményre az ország különböző részeiből összesen 1000 rendvédelmi és egészségügyi dolgozó, tanár mellett több szociális és gyermekjóléti intézmény munkatársát is meghívták.