Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában újból megerősítette: a kormány újabb jelentős lépést tesz a fiatalok életkezdésének támogatása érdekében. A közösségi médiában közzétett posztjában azt írta: „A magyar álom lényege a saját otthon. Ahhoz, hogy ne csak álom maradjon a fiataloknak, bevezettük a 3 százalékos hitelt.” Ez az új konstrukció a fix, mindössze 3 százalékos kamatozású hitel, amelynek célja, hogy a 18–40 év közötti korosztály könnyebben jusson első lakáshoz.

„A magyar álom lényege a saját otthon”. Orbán Viktor a 2025. augusztus 8-i rádióinterjúján Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Megvalósul a magyar álom: saját otthon a fiataloknak – támogatott hitellel

A program egyik legnagyobb újdonsága, hogy nem szükséges hozzá családalapítás, gyermekvállalás vagy házasság, ami korábban sok hasonló támogatási forma előfeltétele volt. Most egyedülállók, fiatal párok is jogosultak lehetnek rá, ha még nem volt saját tulajdonú ingatlanuk.

A kedvezményes hitel a piaci viszonyokhoz képest rendkívül alacsony kamatozású. Jelenleg a lakáshitelek átlagos kamata 6–8 százalék körül mozog, így a kormányzati konstrukció jelentős megtakarítást jelenthet egy több évtizedes törlesztés során.

Ez a lépés sokak szerint nemcsak az ingatlanpiacon teremthet új egyensúlyt, hanem hozzájárulhat a fiatalok megtartásához is – hiszen egyre többen kényszerülnek hosszú távú albérletre, vagy gondolkodnak külföldi munkavállaláson az elérhetetlennek tűnő lakásárak miatt.

A hitel a kormány új Otthon Start Programjának része, amely kifejezetten az első lakáshoz jutó fiatalok számára készült. Az ügyintézés részleteit várhatóan a következő hetekben ismertetik a pénzintézetek és az illetékes minisztériumok, de már most hatalmas érdeklődés övezi az új lehetőséget.

A kormány szerint ez a lépés újabb bizonyítéka annak, hogy a fiatal generáció megerősítése, itthon tartása és életkezdésének támogatása stratégiai cél.