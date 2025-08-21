Luxusautók, milliárdok és botrány: így bukkan fel Magyar Péter titokzatos támogatója

Egy luxusautókkal körülvett milliárdos lehet Magyar Péter egyik milliárdos támogatója. Egri Gábor neve nem ismeretlen a sajtóban: az ENVI benzinkúthálózat tulajdonosaként meggazdagodó vállalkozó a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben élesen támadta a magyar kormányt – számolt be róla az Ellenpont.
Mint írják: bár a Tisza mellett nyíltan nem foglalt állást, mégis erősen kapcsolódik a Tisza Párthoz. Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést. Ez a szálloda történetesen Egri egyik érdekeltsége.
Emlékezetes: 2024 novemberében az akkor már országos ismertségre szert tett Magyar Péter és stábja egy zártkörű megbeszélést tartott a Holliday Beach Hotelben. Heiter Dávid, a Hír Tv riportere erre a tanácskozásra belépve próbálta megkérdezni arról Magyar Pétert, hogy miként értette azt a kijelentését, miszerint a Dunába lökné a Hír Tv riportereit. Válaszul szó szerint kidobták a szállodából. A helyszínválasztás azonban nemcsak véletlen szállodai foglalás volt: a hotel Egri Gábor tulajdona, akit évtizedek óta az üzleti és politikai elit peremén mozgó karakterként ismer a közvélemény.
Egri ezzel a gesztussal egyértelműen pozicionálta magát: a Tisza mozgalom egyik háttérembere lett. Bár hivatalosan semmilyen szerepet nem vállalt Magyar Péter mozgalmában, a jelek szerint szimpatizál a célkitűzéseivel — és kormányellenes elköteleződését nem először teszi nyilvánvalóvá.
Egri Gábor, az Envirochem és az ENVI benzinkúthálózat tulajdonosa, valamint a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke már 2022-ben összetűzésbe került a kormánnyal. Nyíltan bírálta az ársapkát, mondván, az tönkreteszi a független kutakat és veszélyezteti az üzemanyagellátást. Ennek ellenére a kisebb kutak nem omlottak össze, sőt a cégadatok szerint Egri vállalkozásai kifejezetten jó eredményeket produkáltak, több tízmilliárdos bevétellel.
Az 1995-ben alapított ENVIROCHEM, amely kezdetektől Egri tulajdonában és irányítása alatt áll, tavaly 20 milliárd forintos árbevételt ért el. Másik cége, az ENVIKÚT Kft. szintén erős számokat mutatott: 2024-ben 11 milliárdos forgalmat bonyolított. A STORECHEM Kft., amely ingatlanbérbeadással foglalkozik, szintén nyereséges volt:
98 millió forintos bevétel mellett közel 1,5 milliárd forintnyi eszközállománnyal rendelkezik, nagyrészt ingatlanok formájában.
Mindezek ellenére Egri 2023-ban és 2024-ben többször is keményen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Tiltakozó petíciót indított az új adószabályok miatt, az ATV-ben pedig arról beszélt, hogy a kormány kiforgatja az emberek zsebét, a gazdasági környezet pedig elriasztja a befektetőket. Véleménye szerint a kormány és a Mol közötti egyeztetések átláthatatlanok, és a politikai bizonytalanság súlyos összegeket emészt fel.
Úgy tűnik azonban, hogy az ársapka nem rengette meg különösebben Egrit: a luxus továbbra is mindennapjai része maradt.
Lapunk még 2022-ben mesélték el a szerintük jellemző történetet. Egri Gábor egy üzleti vita hevében, végső érvként 4 millió eurót,
azaz több mint 1 milliárd forintot dobott ki az asztalra. Összegumizva, 500 eurósokban.
A magát „Benzinkirálynak” nevező férfi a benzinárstop bevezetése után vált ismertté, miután baloldali médiumok rendszeresen megszólaltatták a hatósági árak ellen folytatott bírálataival. Felháborodását az váltotta ki, hogy felmerült: a MOL nem biztosítana üzemanyagot azoknak a kutaknak, amelyek csak az árszabályozás életbe lépése után szerződtek vele. Mivel saját töltőállomásainak nagy része ebbe a körbe tartozott, ez különösen érzékenyen érintette.
Bár hangosan támadta a kormány intézkedéseit, az árstop gyakorlati alkalmazása számára nem jelentett komoly akadályt.
A nyilvánosság előtt főként a közösségi médiában jelenik meg, ahol provokatívan mutogatja többmilliós luxusautóit, melyek többsége szlovákiai cégei nevén szerepel. A szerkesztőséghez eljutott egy fotóalbum is, amelyben teljes autóflottáját sorakoztatja fel, amely szintén milliárdos értékű.
Ismerősei szerint Egri szinte sportot űz abból, hogy minden üzleti találkozóra – például a budapesti Gresham-palotába vagy a Széchenyi térre – másik, újabb csúcskategóriás kocsival érkezzen. Állítólag még egyszer sem látták ugyanazzal az autóval. Az Origóhoz eljutott képek többsége ezeken a helyszíneken készült, a több százmilliós luxusautókról.
A hazai üzemanyag-ellátás miatt aggodalmát hangoztató Benzinkirály önimádatát az is erősíti, hogy barátainak nemrég egy fotót és videót is mutatott, amelyen egy szintén többmilliós BMW-vel 308 km/órás sebességgel hajt.