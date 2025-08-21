Luxusautók, milliárdok és botrány: így bukkan fel Magyar Péter titokzatos támogatója

Egy luxusautókkal körülvett milliárdos lehet Magyar Péter egyik milliárdos támogatója. Egri Gábor neve nem ismeretlen a sajtóban: az ENVI benzinkúthálózat tulajdonosaként meggazdagodó vállalkozó a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben élesen támadta a magyar kormányt – számolt be róla az Ellenpont.

Egri Gábornál volt az a zártkörű megbeszélés, ahol Magyar Péterék botrányos körülmények között kidobták a Hír TV stábját.(Forrás: Origo.hu)

Mint írják: bár a Tisza mellett nyíltan nem foglalt állást, mégis erősen kapcsolódik a Tisza Párthoz. Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést. Innen dobták ki az esemény után kérdezni próbáló Heiter Dávidot, a Mediaworks riporterét. Ez a szálloda történetesen Egri egyik érdekeltsége.

Országos ismeretség Magyar Péteréktől

Emlékezetes: 2024 novemberében az akkor már országos ismertségre szert tett Magyar Péter és stábja egy zártkörű megbeszélést tartott a Holliday Beach Hotelben. Heiter Dávid, a Hír Tv riportere erre a tanácskozásra belépve próbálta megkérdezni arról Magyar Pétert, hogy miként értette azt a kijelentését, miszerint a Dunába lökné a Hír Tv riportereit. Válaszul szó szerint kidobták a szállodából. A helyszínválasztás azonban nemcsak véletlen szállodai foglalás volt: a hotel Egri Gábor tulajdona, akit évtizedek óta az üzleti és politikai elit peremén mozgó karakterként ismer a közvélemény.

Egri ezzel a gesztussal egyértelműen pozicionálta magát: a Tisza mozgalom egyik háttérembere lett. Bár hivatalosan semmilyen szerepet nem vállalt Magyar Péter mozgalmában, a jelek szerint szimpatizál a célkitűzéseivel — és kormányellenes elköteleződését nem először teszi nyilvánvalóvá.

A kormánykritikus üzletember, több tízmilliárd árbevétellel

Egri Gábor, az Envirochem és az ENVI benzinkúthálózat tulajdonosa, valamint a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke már 2022-ben összetűzésbe került a kormánnyal. Nyíltan bírálta az ársapkát, mondván, az tönkreteszi a független kutakat és veszélyezteti az üzemanyagellátást. Ennek ellenére a kisebb kutak nem omlottak össze, sőt a cégadatok szerint Egri vállalkozásai kifejezetten jó eredményeket produkáltak, több tízmilliárdos bevétellel.