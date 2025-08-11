A magyar fiatalok a saját ingatlan és a családi adókedvezmények mellett tették le voksukat

Az Otthon Start Program Európában is egyedülálló lehetőséget kínál a magyar fiatalok részére is: államilag támogatott, fix 3 százalékos lakáshitellel már egészen fiatalon be lehet lépni a lakástulajdonosok közösségébe. A 25 éves futamidejű, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kiszámítható biztonságot ad – a törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan marad, és sok esetben alacsonyabb, mint a lakbér.

A hétfői Mandiner ír arról, hogy a Szent István Intézet a Nézőpont Intézettel közösen készített egy kutatást, amelynek az volt a célja, hogy felmérje a lakosság körében, mit is gondolnak a magyar emberek és főként a leginkább érintett fiatal korosztály az otthonteremtés és a családtámogatás legjelentősebb kérdéseiről.

A lap a cikkben a kutatásra hivatkozva írja, hogy a nemrégiben a kormányzat által bejelentett kedvezményes,

a fiatalok első lakáshoz való jutását lehetővé tevő fix 3%-os kamatozású lakáshitel kapcsán számos ellenzéki kritika jelent meg.

E kritikák az Otthon Start Program saját tulajdonú lakáshoz jutást támogató lehetőség helyett a tömeges bérlakásépítést szorgalmazzák. Ugyancsak

nemrég hangzott el a legnagyobb ellenzéki párt szociálpolitikai szakértőjétől, Bódis Krisztinától egy gyermekvédelmi konferencián, hogy a Tisza Párt a családi adókedvezmények rendszerét nem tartja helyesnek, mert az társadalmi esélyegyenlőtlenséghez vezet.

Nos, erre a két témakörre koncentrálva készítették el a kutatást, amelyben két kérdést tettek fel:

az első kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadó szerint az államnak inkább a bérlakás építést, vagy inkább a saját lakás építést kellene támogatnia,

a második kérdés arra kereste a választ, hogy a magyarok milyen formában tartják a leghatékonyabbnak a családok állami segítését: mindenkinek járó adókedvezmény formájában, vagy csak a rászorulóknak nyújtott célzott támogatásként.

A magyar fiatalok egyértelmű válaszokat adtak

Az első kérdére adott válaszok alapján kijelenthető, hogy

az eredmények egyértelműen mutatják a saját tulajdon iránti elköteleződést,