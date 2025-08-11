Hírlevél

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

Szent István Intézet

A magyar fiatalok a saját ingatlan és a családi adókedvezmények mellett tették le voksukat

48 perce
Olvasási idő: 6 perc
A Szent István Intézet kutatása szerint a döntő többség a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak a bérlakás építésnél. A magyar fiatalok arra is választ adtak, hogy a családtámogatás mindenkinek járjon, vagy csak a rászorulóknak. Mutatjuk a válaszokat.
Szent István IntézetlakosságOtthon Start Programeredmények

Az Otthon Start Program Európában is egyedülálló lehetőséget kínál a magyar fiatalok részére is: államilag támogatott, fix 3 százalékos lakáshitellel már egészen fiatalon be lehet lépni a lakástulajdonosok közösségébe. A 25 éves futamidejű, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kiszámítható biztonságot ad – a törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan marad, és sok esetben alacsonyabb, mint a lakbér.

otthon start, Az Otthon Start Program Európában is egyedülálló lehetőséget kínál a magyar fiatalok részére
Az Otthon Start Program Európában is egyedülálló lehetőséget kínál a magyar fiatalok részére

A hétfői Mandiner ír arról, hogy a Szent István Intézet a Nézőpont Intézettel közösen készített egy kutatást, amelynek az volt a célja, hogy felmérje a lakosság körében, mit is gondolnak a magyar emberek és főként a leginkább érintett fiatal korosztály az otthonteremtés és a családtámogatás legjelentősebb kérdéseiről.

A lap a cikkben a kutatásra hivatkozva írja, hogy a nemrégiben a kormányzat által bejelentett kedvezményes,

a fiatalok első lakáshoz való jutását lehetővé tevő fix 3%-os kamatozású lakáshitel kapcsán számos ellenzéki kritika jelent meg.

E kritikák az Otthon Start Program saját tulajdonú lakáshoz jutást támogató lehetőség helyett a tömeges bérlakásépítést szorgalmazzák. Ugyancsak

nemrég hangzott el a legnagyobb ellenzéki párt szociálpolitikai szakértőjétől, Bódis Krisztinától egy gyermekvédelmi konferencián, hogy a Tisza Párt a családi adókedvezmények rendszerét nem tartja helyesnek, mert az társadalmi esélyegyenlőtlenséghez vezet.

Nos, erre a két témakörre koncentrálva készítették el a  kutatást, amelyben két kérdést tettek fel:

  • az első kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadó szerint az államnak inkább a  bérlakás építést, vagy inkább a saját lakás építést kellene támogatnia,
  • a második kérdés arra kereste a választ, hogy a magyarok milyen formában tartják a leghatékonyabbnak a családok állami segítését: mindenkinek járó adókedvezmény formájában, vagy csak a rászorulóknak nyújtott célzott támogatásként.

A magyar fiatalok egyértelmű válaszokat adtak

Az első kérdére adott válaszok alapján kijelenthető, hogy

az eredmények egyértelműen mutatják a saját tulajdon iránti elköteleződést,

a válaszadók közel 60%-a a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak, míg mindössze egyharmaduk (33%) helyezné a fókuszt a bérlakások építésére.

Forrás: https://szentistvanintezet.hu/

A második kérdésre adott válaszok alapján pedig kijelenthető, hogy

az eredmények egyértelmű társadalmi preferenciát mutatnak az

univerzális, minden szülőnek járó adókedvezmények irányába. A válaszadók több mint 52%-a ezt a megoldást támogatná, szemben a 43%-kal, akik szerint a támogatásokat csak a rászoruló, szegényebb családoknak kellene folyósítani.

Forrás: https://szentistvanintezet.hu/

A kutatás eredményeinek teljes bemutatása a Szent István Intézet honlapján is elérhető.

 

