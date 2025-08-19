Új lehetőségek nyílnak meg a magyar filmesek előtt

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint a kormány úgy döntött, hogy új filmtámogatási formát indít kifejezetten a magyar történelem meghatározó eseményeinek és hőseinek bemutatására.

Magyar csatajelenet a filmstúdióban a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitóján. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Több támogatást kapnak a magyar történelmi filmek

Az új program keretében az idei és a jövő évben egyaránt 10-10 milliárd forint áll rendelkezésre,

Hogy olyan kiemelkedő történelmi filmek készülhessenek el, amelyek a Kárpát-medencében és a világban élő magyarokon túl más nemzeteknek is bemutatják a magyar történelem nagyjait, kiválóságait, Európát, világot formáló tetteit.”

A támogatás célja, hogy a következő években még több nemzetközi szinten is figyelemre méltó magyar történelmi alkotás szülessen, amely erősíti a nemzeti identitást és Magyarország jó hírnevét a nagyvilágban.

Emellett a minisztérium bejelentette, hogy pályakezdő filmesek számára külön 2 milliárd forintos keret válik elérhetővé, mely pályázati úton igényelhető. Az új forrás kifejezetten a fiatal tehetségek első filmjeinek megvalósítását és szakmai előrelépését hivatott támogatni.

A tárca szerint a kormányzat a magyar filmipart stratégiai ágazatnak tekinti, és a mostani intézkedésekkel egyszerre kívánja erősíteni a magas művészi és történeti értéket képviselő nagyjátékfilmeket, valamint biztosítani a hazai mozgóképipar hosszú távú megújulását.