Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a folyami naszádok beszerzése régen várt, nagyon fontos képesség megjelenését jelenti a Magyar Honvédségben, amely földön, vízen és levegőben is folyamatosan fejlődik. A miniszter hangsúlyozta:

a laktanyák falai mögött csendes forradalom van kibontakozóban, hiszen nagyon nagy mértékű átalakuláson megy keresztül a Magyar Honvédség, a hadsereg egyre felszereltebb és képzettebb.

Hozzátette: az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és modern, NATO-kompatibilis, nagy mértékben high-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélődik, illetve cserélődött már le.

Szalay-Bobrovniczk Kristóf honvédelmi miniszter az amerikai fejlesztésű Riverine (SOC-R) típusú, különleges folyami naszádok avatóünnepségén a Duna budapesti szakaszán, 2025. augusztus 27-én (Fotó: MH Sajtó)

A miniszter példaként említette a modern helikopterflottát és légvédelmi eszközöket, az új gyalogsági Lynxeket, tüzérségi eszközöket, tankokat, majd megjegyezte: folyamatosak és sikeresek a toborzások, valamint az új képességek használatára felkészítő képzések is.

Ma a haderő- és képességfejlesztés új mozaikja kerül a helyére

– jelentette ki.