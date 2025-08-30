Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

Magyar Péter

Akkor most kolbászból lesz Magyar Péter kerítése vagy szögesdrótból? Nem mindegy!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Óriásit fordult Magyar Péter: korábban kilencszázalékos szja-t ígért, most meg drasztikusan adót emelne.
Magyar PéterTisza Pártszjaadóemelés

Magyar Péter tavasszal még arról posztolt a Nemzet hangja kapcsán, hogy amennyiben elfoglalná a miniszterelnöki széket, a jelenlegi 15 százalékos szja helyett egységes 9 százalékos szja-t vezet be.

Magyar Péter tavasszal alacsonyabb szja-t ígért a választóknak. (Forrás: Facebook)

Magyar Péter és az ígéretek

Azóta igencsak nagyot fordultak az elképzelései a pártelnöknek. Ahogy az Origon többször is írtunk róla: a Tisza Párt a színfalak mögött progresszív adóemelésre készül, és gazdasági munkacsoportja már el is kezdte az adórendszer átalakításáról szóló tervek kidolgozását.

A Magyar Nemzet teljes cikkét a linkre kattintva tudja elolvasni. 

 

 

Tisza-csomag
