Akkor most kolbászból lesz Magyar Péter kerítése vagy szögesdrótból? Nem mindegy!

Magyar Péter tavasszal még arról posztolt a Nemzet hangja kapcsán, hogy amennyiben elfoglalná a miniszterelnöki széket, a jelenlegi 15 százalékos szja helyett egységes 9 százalékos szja-t vezet be.

Magyar Péter tavasszal alacsonyabb szja-t ígért a választóknak. (Forrás: Facebook)

Magyar Péter és az ígéretek

Azóta igencsak nagyot fordultak az elképzelései a pártelnöknek. Ahogy az Origon többször is írtunk róla: a Tisza Párt a színfalak mögött progresszív adóemelésre készül, és gazdasági munkacsoportja már el is kezdte az adórendszer átalakításáról szóló tervek kidolgozását.

