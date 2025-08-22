A brit királyi családnál is népszerűbb a trollok magyar királya?

Minimum gyanús, hogy az online térben Magyar Péter veri Bill Clinton korábbi amerikai elnököt, a német kancellárt, Rafael Nadal, világhírű spanyol teniszezőt vagy LeBron James amerikai kosárlabdázót.

Magyar Péter a digitális térben is kamuzik. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Minderről Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője számolt be, lerántva a leplet a Tisza digitális szemfényvesztéséről. A Patrióta adásában Szarvas Szilveszter arról beszélt,

Magyar Péter online támogatói között több ezer mesterséges intelligencia által kreált kamuprofil található.

De még így is meglepő, hogy a tízmilliós Magyarországon esetenként 30 milliós nézettséget tudhat magáénak a Tisza elnöke.

Magyar Péter áltámogatói

Szarvas Szilveszter két Tisza-szimpatizáns profilját bemutatva tárta fel, miként is működik Magyar Péter digitális hálózata, Mint mondta, a két hölgy, akik 1400 és 4900 ismerőssel vannak jelen a Facebookon,

egy bárki által letölthető stockfotóval, valamint a mesterséges intelligencia által létrehozott képpel vannak jelen az online térben.

A két kamuprofil ráadásul 2024 novembere óta létezik, a lányok pedig a kezdetektől fogva aktív Tisza-szimpatizánsok, akik politikai tartalmakat osztanak meg, gyűlölködnek, amivel az online agresszivitásra buzdítják a többieket, miként azt nemrégiben egy nő is tette, amikor Orbán Viktor megölésére buzdított a Facebookon.

Trollfarmok

Miután beállították a letöltött képeket profilképként, elkezdtek ismerősöket gyűjteni. Ezek egy része Tisza-szimpatizáns, másik részük „sima” felhasználó, míg a harmadik kör szintén álprofilok közül kerül ki.

Azzal, hogy az álprofil mögött lévő személyt ismerősnek jelölik, az áltartalmakat megosztják, úgynevezett trollfarmok jönnek létre,

melyek tartalmai – egy amerikai kutatás szerint – havonta 140 millió amerikai felhasználót érnek el, akiknek a 75 százaléka soha nem követte ezeket az oldalakat. Így, ha a Tisza vezető politikusa posztol bármit a közösségi oldalán, akkor ezek az álprofilok ott teremnek, lájkolnak, kommentelnek vagy megosztják a tartalmat az ismerőseikkel.

Emlékezetes, Magyar Péter pártját nem egy alkalommal lepték már el Ázsiai vagy éppen Dél-amerikai rajongók, legutóbb egy hónapja, amikor követőinek a száma egyik napról a másikra hirtelen több mint tízezerrel nőtt meg, az egyik videójának a megtekintése pedig már harmincmillió felett járt.