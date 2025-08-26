Hírlevél

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Tisza Pár

Mutatjuk, mennyibe fájna a budapestieknek Magyar Péterék adóemelése

A Tisza Párt adóemelési tervei a fővárosiakat, különösen a budai kerületekben élő átlagkeresőket sújtanák leginkább – figyelmeztetett Gulyás Gergely. Mint írja, Magyar Péterék elképzelése nyomán akár 33 százalékos SZJA terhelné a jövedelmeket, ami a Gyurcsány-korszak hibás adórendszerét idézi vissza.
A Tisza Párt nyilvánosságra került adóemelési terveivel mindenki rosszul jár, de a legnagyobb vesztesek a fővárosiak és azon belül is a budaiak lesznek. Néhány kerületben még a kerületi átlagbért keresők jövedelme is 33 százalékos SZJA alá eshet. Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt, legrosszabbul a főváros és a megyei jogú városok adófizetői járnak – írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Péterék elképzelése nyomán akár 33 százalékos SZJA terhelné a jövedelmeket, ami a Gyurcsány-korszak hibás adórendszerét idézi vissza.. Forrás: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

 

Magyar Péterék Tisza győzelem esetén adót emelnének

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó

közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

 

Ennyi lenne a budapestieknek Magyar Péter adóemelése:

  • I. kerület: bruttó 1 millió 17 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 676 ezer 704 forint; tiszás nettó: 634 ezer 639 forint (-42 ezer  065 forint különbözet)
  • II. kerület: bruttó 1 millió 159 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 771 ezer 134 forint; tiszás nettó: 719 ezer 129 forint (-52 ezer 005 forint különbözet)
  • XI. kerület: bruttó 984 ezer 400 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 654 ezer 626 forint; tiszás nettó: 614 ezer 885 forint (-39 ezer 741 forint különbözet)
  • XII. kerület: bruttó 1 millió 128 ezer 900 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 750 ezer 719 forint; tiszás nettó: 700 ezer 862 forint (-49 ezer 857 forint különbözet)

 

