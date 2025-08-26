Mutatjuk, mennyibe fájna a budapestieknek Magyar Péterék adóemelése

A Tisza Párt nyilvánosságra került adóemelési terveivel mindenki rosszul jár, de a legnagyobb vesztesek a fővárosiak és azon belül is a budaiak lesznek. Néhány kerületben még a kerületi átlagbért keresők jövedelme is 33 százalékos SZJA alá eshet. Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt, legrosszabbul a főváros és a megyei jogú városok adófizetői járnak – írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Péterék elképzelése nyomán akár 33 százalékos SZJA terhelné a jövedelmeket, ami a Gyurcsány-korszak hibás adórendszerét idézi vissza.. Forrás: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Magyar Péterék Tisza győzelem esetén adót emelnének

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó

közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

Ennyi lenne a budapestieknek Magyar Péter adóemelése: