Agresszív kismalac lett Magyar Péterből – Wellor új nótája odavág a Tisza-vezérnek

Tombol a nyár, de nemcsak a hőmérő higanyszála szökött az egekbe, hanem a politikai humor hőfoka is. Wellor, az AI-alapú netzenész, akinek már eddig is volt néhány telitalálata, most megkomponálta az év legpikírtebb politikai gúnydalát, amelynek a címe: „Mindenki kussoljon! (Agresszív kismalac mix)”.

Wellor új dala szinte biztosan nem kerül majd fel Magyar Péter kedvenc Spotify-lejátszási listájára.

Wellor nótája nem fog jól esni Magyar Péternek

Ki a dal célpontja? Nem más, mint a hibát hibára és hazugságot hazugságra halmozó Tisza-vezér, Magyar Péter, aki az utóbbi hónapokban nagyobb fordulatszámon pörgött, mint egy ventilátor - csak éppen az irányt tévesztette el. A dal részletesen kivesézi „Brüsszel Peti” erdélyi fiaskóját; az ellen-Tusnád nevű, látogatók híján kudarcba fulladt rendezvényét, az Otthon Start program elleni hazugsághadjáratát, és persze az év egyik legnagyobb politikai mémforrását: amikor a kertészmérnöknek készülő politikus napraforgónak nézett egy gyomnövényt, majd kínosan magyarázkodott.

A refrén nem hagy kétséget afelől, mit gondol róla a szerző:

Te vagy az agresszív kismalac, és mindig is az maradsz!”



Félreérthetetlen részletek

Wellor nem kertelt (ellentétben Magyar Péterrel, aki ugye a növényeket se mindig ismeri fel), a szöveg tele van célzott szurkálódásokkal:

„Nem jött be az ellen-Tusnád Visszafelé süt el a puskád Neked itt nem lesz székhely Kiröhög minden székely”

És persze az agrárszakértelem hiánya is megkapta a magáét: