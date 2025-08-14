Magyar Péter álhírgyártásért zebrát kapott

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője csütörtöki Facebook-bejegyzésében világossá teszi, hogy Magyar Péter és liberális siserehada hogyan gyárt álhíreket.

Semmiből várat? Magyar Péter álhírgyártásáért jár a zebra Kocsis Mátétól

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A nemrég nyilvánosságra hozott orosz titkosszolgálati jelentésről készítettek rövid időn belül egy barokkos írást, amelynek valóságtartalmát egyébként is évek óta lehet tudni, amelyről Szijjártó Péter így nyilatkozott:

„... a magyarországi liberális, meg külföldről finanszírozott médiumok, meg az általuk kitartott politikusok ezt úgy adják elő, mintha ez valami óriási újdonság lenne.

Hát az nem egy nagy hírszerző teljesítmény, hogy mondjuk fél évvel azután, hogy az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlamentben világosan elmondja, hogy ők kormányváltást akarnak Magyarországon. Több mint fél évvel később ez megjelenik egy hírszerzői jelentésben, hogy Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon. Jó reggelt kívánok!

– ahogy mondani szokták.”

Kis hazánk agresszív napraforgó-szakértője és a propagandája csúcsra járatja „orosz-ügyben” az emberek becsapását – írja Kocsi, majd bemutatja

a klasszikus álhírgyártást Magyar Péter módra:

az MTI külföldi szemléjében megjelenik egy hír, mely arról szól, hogy az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon, az MTI orosz szemléje kapóra jön a liberális Tisza-propagandának, hiszen az elmúlt napokban derült ki, hogy az ukrán titkosszolgálat összekötője, Tseber Roland (miután kiutasították Magyarországról) Tisza-szigetet alapított, az ukrán állam ezzel is igyekszik beavatkozni a magyar választásokba, a liberális propaganda úgy fordítja le az MTI hírét, hogy „Putyin beavatkozik a magyar választásokba”, a Telex nevű álhírgyár már nem aprózza, odáig mennek a megtévesztésben, hogy „Putyin pórázt villantott”, illetve azt mondják, „azzal, hogy az orosz kémszolgálat adott ki közleményt, félreérthetetlen, hogy Putyin” bla-bla. erre jön a MAN, aki már egyenesen felszólítja az orosz nagykövetet, hogy adjon magyarázatot! Mire, te szerencsétlen? - kérdezhetnénk, Magyar felszólítását a külföldről fizetett tiszás propaganda (telex, hvg, 24, 444, meg este nyilván az rtl is) fegyelmezetten közli, és – figyelem! – Magyar Péter a megjelenésük után 1, azaz egy percen belül kommenteli az oldalukon. De nem propaganda.

És a csürhe öklöt ráz, lincsel, tombol az erőszakos vezetőnek.

Jó vergődést az álhírgyárakban, de ez kevés lesz

– zárja bejegyzését Kocsis Máté.