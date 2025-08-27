Hazugságtól árulásig – leleplező könyv készül Magyar Péterről

Minden, amit emberünk az elmúlt másfél évben elkövetett. Na jó, nem minden, mert ahhoz a Háború és béke-terjedelem is kevés lenne. Majdnem minden. Hazugságtól hazugságig, fizikaitól a verbális bántalmazásig. A feleség elárulásától a haza elárulásáig – írja Pilhál Tamás a Magyar Nemzeten a nemsokára megjelenő Áruló című könyv tartalmáról.

Magyar Péterről Az áruló címmel írnak könyvet Fotó: Magyar Nemzet

A publicista korábban azt írta, hogy tervei szerint már szeptemberben kapható lesz Az áruló című könyve, aminek külső borítójáról ő is megosztott egy képet. A könyv elején egy Magyar Péterről vélhetően beszédtartás közben készült kép látható, míg a hátulján rövid összefoglaló és Apáti Bence ajánlása olvasható. „E kötet arra a sokakat kínzó kérdésre keres választ, hogy kicsoda Magyar Péter. Esetleg: micsoda?” – áll az ajánlóban. Apáti pedig azt írta, hogy Magyarnál eddig nem volt „elvetemültebb ellenfelük”.

Magyar Péter összeomlott

Magyar Péter egyébként teljesen összeomlott, miután tudomást szerzett a könyvről. Magából kikelve propagandistának nevezte Pilhál Tamást, akit szerinte a kormány finanszíroz, majd azt mondta, hogy Pilhál Tamás „kamasz lányok szoknyája alá szeret befotózni”.

Pilhál Tamás reagált a Magyar Péter által megfogalmazott állításokra is, szerinte a könyvről szóló posztjában két „ordas kamu” is szerepel.

Állítja, hogy a könyv magánkiadás, „vagyis a »hatalomnak« egyetlen fillérje nincs benne. És ha valakinek, hát neki baromira nem kellett volna előjönnie a tinilányokkal meg a szoknyájukkal, hiszen (velem ellentétben) ő tényleg ott szokott kúszni-mászni betépve” – írta.

Hozzátette: „Mindenesetre ezúton is köszönöm a promót Petinek! Csak így tovább!”