Magyar Péter az anyját is eladná 10 perc kameráért

Új Facebook-poszttal jelentkezett Menczer Tamás. A kommunikációs szakember szerint Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy a médiában szerepelhessen.
Vannak emberek, akik képesek mindenkit és mindent feláldozni a médiafigyelemért. Ilyen ember Magyar Péter is, Facebook-posztban fejtette ki a véleményét Menczer Tamás.

Magyar Péter
Az anyját is eladná a hírnévért. Facebook-posztot osztott meg Menczer Tamás
Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet / Magyar Nemzet 

 

Bizonyos emberek mindenre hajlandóak a figyelemért, akár az anyját is képes lenne eladni. Magyar Péter ezek közé az emberek közé tartozik, állítja a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Péter a legutóbbi Facebook posztjában.

A Magyar Péter típusra a tévéseknél van egy kifejezés

Azt szoktuk mondani régen, meg most is, hogy az ilyen típus még az anyját is eladná tíz másodperc kameráért. És végső soron Magyar Péter valami hasonlót tett is, csak a feleségét, meg a családját adta el, dobta oda azért, hogy végre rá is irányulhasson a figyelem. Ugye az látszik minden mondatán, és ezeknek az Orbán Viktor felé címzett mondatain és szövegein is, hogy végre én rám is figyeljen már valaki, mint amikor a kisfiú nagyon áhítja azt, hogy most már engem is becsüljetek meg. A probléma az, hogy nincs miért.

– hangzik el a posztban.

Az, hogy Magyar Péter lenézi a másik embert, az nem újdonság. Magyar Péter a saját támogatóit is lenézi” – mutatott rá Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója csütörtöki Facebook-videójában. A részletekért kattintson az Origóra!

 

