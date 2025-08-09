Befolyásos üzleti körök rajzolódnak ki Magyar Péter mögött

A Magyar Nemzet cikkében arra világít rá, hogy bár Magyar Péter azt hangoztatja, csak „egyszerű magyar emberek” állnak a Tisza Párt mögött, egyre inkább kirajzolódik, hogy befolyásos üzleti körök is támogatják – köztük Mesterházy Ernő (Demszky Gábor egykori főtanácsadója), aki gazdag üzletemberként emlegetik a párt háttérben álló szereplőjeként.

Befolyásos üzleti körök is támogatják Magyar Péter vezette Tisza Pártot (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Mesterházy szoros kapcsolatban áll Gerendai Károllyal, a Sziget Fesztivál alapítójával, aki az interjúiban nyíltan kifejezte támogatását a Tisza Párt irányába.

Korábban olyan nevek is feltűntek, mint Bojár Gábor, továbbá Farkas Dezső és Seprenyi Anita, akik kapcsolatban állnak Bojár környezetével és a Kampányban is részt vettek. Farkas Dezső később eltávolodott a párttól.



Mesterházy emberei Magyar Péterék mögött?

A 444 cikke szerint Farkas mentorának Mesterházyt tekintik, aki a Hagyó-ügy miatt került bíróság elé, de végül felmentették. Farkas felesége is több, Mesterházyhoz köthető vállalatban dolgozott. Farkas maga is bekerült ebbe a “körbe”, és 2024 februárjában a Future FM igazgatósági tagja lett, felesége helyét át véve. Kapcsolódó szál, hogy a Jövőt Építők Generációja (JÉG) nevű egyesület rendezvényeinek Mentorestjeit a Costes Downtown étterem fogadta be – amely részben Mesterházy, részben pedig Gerendai tulajdonában áll. A JÉG eseményein Gerendai is szerepelt előadóként, a kapcsolati háló így tovább szövődött.

Gerendai a Tisza Párt felbukkanásáról úgy nyilatkozott, hogy “izgalmas jelenségnek” tartja a szerveződésüket, és szerinte az ország megújulásra szorul.

A cikk szerint egyre világosabb, hogy a Tisza Párt támogatói között nemcsak ismeretlen emberek, hanem befolyásos üzletemberek és a kulturális elit tagjai is megjelennek, amelyek háttérszálai Gerendai Károly és Mesterházy Ernő kapcsolathálózata felé vezetnek.