Rendkívüli

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

Magyar Péter

Fülöp Attila: Magyar Péter gyermekotthon előtt uszít és hazudik

Fülöp Attila világossá tette, hogy Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelmet és gyerekotthonok előtt hergel, ordítozik, hazudik. A belső vizsgálatok minden esetben haladéktalanul megtörténnek, a gyermekbántalmazás bármely formájára zéró tolerancia van érvényben. Tavaly összesen 1030 feljelentés történt, a konkrét gyanúk kapcsán 5 eljárást indítottak. A kormány olyan programokat indított, amelyek a nehéz sorsú fiatalok munkahelyhez jutását, tanulását és otthonhoz jutását segítik. A gyermekétkeztetési program az EU-n belül is elismert, és a „Tedd le a terhed!” kezdeményezés biztosítja, hogy a gyermekvédelemhez érkező információk hatékonyan kezelhetők legyenek.
Magyar PéterFülöp AttilaBelügyminisztériumgyermekvédelem

A BM szerint Magyar Péter a politikai hatalom érdekében uszít és hazudik, miközben a kormány minden eszközzel védi a gyermekek biztonságát.

Magyar
Magyar Péter. Forrás: Magyar Nemzet

Fülöp Attila: Magyar Péter a hatalom megszerzéséért uszít

Fülöp Attila szerint Magyar Péter a politikai hatalom megszerzéséért uszít, hergel, gyermekotthon előtt ordítozik, hazudik.

A gyerekek neki könnyen helyettesíthető eszközök, az a brutális támadás, amivel egy éve folyamatosan a gyermekvédelmet célozza, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba.”

– fogalmazott Fülöp Attila.

Fülöp Attila. Forrás: Magyar Hírlap

A minisztérium világossá tette: 

a gyerekvédelem nem politikai eszköz, hanem kötelesség.

Minden, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tudomására jutott esetben a belső vizsgálatot azonnal elvégzik. Tavaly összesen 1030 feljelentés történt, a konkrét gyanúk kapcsán 5 eljárás indult, minden esetben a szükséges hatósági lépésekkel.

Zéró tolerancia a gyermekbántalmazással szemben

Fülöp Attila hangsúlyozta:

Soha annyi szigorító szabályt nem hoztak korábban, mint amennyit mi hoztunk a gyermekek biztonsága érdekében.”

Törvényt alkottak a szexuális bűncselekmények elévülésének megszüntetéséről, szigorú szabályokat állítottak fel arra, hogy csak megfelelő szakemberek foglalkozzanak a gyermekekkel, és olyan programokat indítottak, amelyek a nehéz sorsú fiatalok tanulását, munkahelyhez jutását és otthonhoz jutását támogatják.

A gyermekétkeztetés kérdésköre

A gyermekétkeztetési program az EU-n belül is elismert, és a nyáron indított „Tedd le e terhed!” kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelmet érintő információk a leghatékonyabban jussanak el a megfelelő szervekhez.

Bárki, aki segíteni akar, használja bizalommal a 112-es segélyhívószámot”

hangsúlyozta a BM álláspontját összefoglalva.

A gyermekek biztonsága az első

A kormány és a BM célja egyértelmű: 

a gyermekek biztonsága minden politikai érdek fölött áll, 

és minden eszközzel biztosítani kívánják, hogy a gyermekvédelem ne váljon politikai harc eszközévé.

 

