Kavics a cipőben, zabszem a fenékben – börtönnel fenyegetőzik Magyar Péter a kiszivárgott brutál adóemelés miatt

Szombat ebédidőben elérkezett a pillanat: a Tisza elnökénél elszakadt a cérna. Magyar Péter egy erős hangvételű posztban börtönbüntetéssel fenyegette meg a számára kellemetlen ügyekről beszámoló újságírókat és sajtótermékeket. „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el” – írta ki Facebookján, hozzátéve, hogy pártja sajtó-helyreigazítási pert indít azokkal a portálokkal szemben, akik hírt adtak a Tisza adóterveiről.

Magyar Péter börtönnel fenyegette meg azokat az újságírókat, akik a Tisza adóemelési terveiről cikket jelentettek meg (Fotó: Polyák Attila)

Furcsa Magyar Péter reakciója

Magyar arra reagált, hogy a napokban az Indexhez kiszivárgott egy belső dokumentum, amely szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi kormányra kerülése esetén.

Innen nézve nem igazán érthető a pártelnök indulatos posztja, főleg, hogy később előkerült egy felvétel is, amelyen jobbkeze, Tarr Zoltán alelnök szintén adóemelésekről beszélt.

„Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok” – ezekkel a szavakkal vezette fel a politikus az adórendszer témáját és a többkulcsos adórendszer bevezetését az etyeki Tisza Sziget múlt szombati fórumán. „Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene… Választást kell nyerni és utána mindent lehet” – tette hozzá a Tisza alelnöke.

Korábban is fenyegetőzött

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is börtönbüntetéssel fenyegette meg a politikai ellenfeleit. Idén tavasszal meghirdette az „Út a börtönbe” programot, amely szerint – ha pártja hatalomra kerül – bebörtönözné a Fidesz-kormány „3000 csatlósát”. Az intézkedés a politikusokra és az újságírókra is vonatkozna.

Amikor a Partizán stúdiójában Gulyás Márton a bennfentes kereskedelemről faggatta, a pártelnök dühösen reagált, és arról beszélt, hogy ilyen esetekben az újságírókat szabadságvesztésre ítélnék.