Magyar Péter

Mint a Másnaposokban: Magyar Péternek fogalma sem volt, hol tart fórumot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A megyét sem sikerült eltalálnia az ellenzéki pártvezérnek. De aztán Magyar Péter segítségére sietett a közönsége.
Magyar PéterTisza PártPusztaszabolcsFejér megyenapraforgóvidék

Talán Karácsony Gergely produkált olyat fénykorában, mint amit most Magyar Péter. Az ellenzéki pártelnök májusban Pusztaszabolcsban tartott fórumot. Hogy mindenkinek meglegyen: a település Fejér vármegyében található, valahol Székesfehérvár és Ráckeve között. Ennek alátámasztására mellékeljük az alábbi részletet a Google Mapsről. 

Magyar Péter és Pusztaszabolcs. Forrás: Google Maps

Magyar Péter eltévedt

Egy szemfüles tartalomgyártó vette észre, hogy az ország kormányzására készülő politikus kissé elveszett a kormány szapulása közben. Addig még minden rendben ment, hogy Magyar szép szavakkal köszöntötte a megjelenteket. De utána a következőket sikerült mondania:

köszönöm szépen, hogy eljöttek. Örülünk, hogy itt lehetünk, ez a harmadik állomásunk Bács-Kiskun megyében. 

Erre a közönség azonnal útba igazította a pártelnököt, és egy emberként kiabálni kezdte, hogy Fejér, fejér, fejér.

Kicsit olyan hangulata volt a produkciónak, mint amikor a Másnaposok rossz állapotban lévő szereplői találgatták, hogy hol voltak előző este. 

A magyar politika nagy eltévedője eddig Karácsony Gergely volt. Főpolgármester-jelöltként annyira jól ismerte Budapestet, hogy a közönségének kellett megmutatnia, hogy merre van az iskola, amiről beszél. 

