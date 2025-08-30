Talán Karácsony Gergely produkált olyat fénykorában, mint amit most Magyar Péter. Az ellenzéki pártelnök májusban Pusztaszabolcsban tartott fórumot. Hogy mindenkinek meglegyen: a település Fejér vármegyében található, valahol Székesfehérvár és Ráckeve között. Ennek alátámasztására mellékeljük az alábbi részletet a Google Mapsről.

Magyar Péter és Pusztaszabolcs. Forrás: Google Maps

Magyar Péter eltévedt

Egy szemfüles tartalomgyártó vette észre, hogy az ország kormányzására készülő politikus kissé elveszett a kormány szapulása közben. Addig még minden rendben ment, hogy Magyar szép szavakkal köszöntötte a megjelenteket. De utána a következőket sikerült mondania:

köszönöm szépen, hogy eljöttek. Örülünk, hogy itt lehetünk, ez a harmadik állomásunk Bács-Kiskun megyében.

Erre a közönség azonnal útba igazította a pártelnököt, és egy emberként kiabálni kezdte, hogy Fejér, fejér, fejér.

Kicsit olyan hangulata volt a produkciónak, mint amikor a Másnaposok rossz állapotban lévő szereplői találgatták, hogy hol voltak előző este.

A magyar politika nagy eltévedője eddig Karácsony Gergely volt. Főpolgármester-jelöltként annyira jól ismerte Budapestet, hogy a közönségének kellett megmutatnia, hogy merre van az iskola, amiről beszél.

