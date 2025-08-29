Magyar Péter embere megszólalt: perverz és túl alacsony a mostani adó, többkulcsos szja kell

Kétségbeesetten próbálja tagadni Magyar Péter az Index azon információját, miszerint a Tisza Párt brutális adóemelésre készül. A Magyar Nemzet most arról ír, a Tisza elnökének próbálkozása azonban eleve kudarcra van ítélve: egyrészt nyilvánosságra került egy pártdokumentum, másrészt közvetlen munkatársai ismerik be nyíltan vagy utalások formájában az adóemelés ötletét, harmadrészt nem találni a párt környékén működő olyan gazdasági embert, aki ne küzdene, mégpedig harcosan a többkulcsos adóért, így az szja számottevő megemeléséért.

Gyurcsány embere is adót emelne

Mint írják, Katona Tamás közgazdász, aki a szocialista kormányok alatt magas pozíciókban volt, vezette a statisztikai hivatalt, majd az államkincstárat, de többször is betöltött államtitkári posztot, tagja a V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban, azaz két hónap után

besorolt Magyar Péter mögé és támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét.

A V21-ben tag mások mellett a már említett Bod Péter Ákos és Raskó György. Utóbbi Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója.

Katona más szálon is kapcsolódik Magyarékhoz, dolgozik ugyanis a Pénzügykutató Zrt.-nek, ahol munkakapcsolatban állhat Petschnig Mária Zitával. A lap felidézi, Katona 2024 novemberében adott egy interjút a HVG-nek, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. Arról, hogy azt kinek szánják, Katona úgy fogalmazott: „Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.” Ennél lényegesebb, hogy az interjúban Katona kifejtette:

az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak.

Katona szerint perverz az adórendszer

A lap azt is írja, Katona Petschnig Mária Zitával (Kéri László felesége) februárban közös fórumot is tartottak a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol bírálta az szja mostani rendszerét. Katona ott nem kertelt, arról beszélt, hogy

szerinte perverz módon alakította át a kormány az adórendszert.

Hozzátette azt is: „Sőt, Orbán még mondta, hogy ő egyszámjegyű adót képzel, szerencsére az nem valósult meg, mert az végképp katasztrófa lett volna.”