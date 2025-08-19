Kiderült, ki szervezte Magyar Péter erdélyi útját

Magyar Péter idén másodjára vágott bele országjárásba, amelynek az egyik érdekes állomása ezúttal Erdély lett volna. A program hivatalosan „erdélyi meghívásra” valósult meg – legalábbis ezt igyekezett sugallni a politikus, aki a Facebook-oldalán köszönte meg a „székelyek vendégszeretetét”. Csakhogy – mint ahogy azt az Ellenpont tényfeltárása megállapítja – valójában nem a helyiek hívták, hanem egy budapesti baloldali háttércsapat küldte Magyar Pétert a határon túlra.

Teljes érdektelenségbe fulladt Magyar Péter és a Tisza Párt erdélyi politikai tábora

Magyar Péter az ember, akit nem hívtak, hanem küldtek

A „Soros-féle csapat” újabb aktív szerepvállalását jelzi, hogy a program főszervezője a sepsiszentgyörgyi születésű Kátai István volt, aki „kiváló Soros-ügynök” – így jellemezte őt egy alternatív blog, amely szerint „érdemes figyelni, mert felforgató tevékenységet folytat Budapesten”. Nem mellékesen Kátai felesége, Tövispataki Beáta intézte a lebonyolítást a Múzs-Art Egyesületen keresztül, így:

Magyar Péter erdélyi látogatásából családi vállalkozás lett”

– jegyzi meg az oknyomozás.

Tövispataki szorosan kötődik a belvárosi színházi világhoz; abból a közegből érkezett, amely „a kormánybuktató forgatókönyvek kiagyalásáról” ismert. Az Ellenpont információi szerint baráti viszonyt ápol Molnár Áronnal – ismertebb nevén noÁrral, aki már a Tisza elődszervezete, a Legyél a Változás Egyesület mögött is megjelent.

noÁr már az első pillanattól kezdve jelen volt a Magyar-projektben”

– hangsúlyozza a cikk.

A történet különösen érdekes pontja az, hogy noÁr üzleti vonalon keresztül Bajnai Gordonhoz is elér, mivel a Tisza elődszervezetének székhelyet biztosító Bárdos Barnabás „üzlettársa a volt szocialista miniszterelnöknek”, aki így közvetve ott van a háttérben.

A Magyar Péter-féle erdélyi körút állomásaira (Marosvásárhely, Parajd, Nagyadorján) kevés érdeklődő jutott el, aminek egyértelműen az lehetett az oka, hogy Magyar Pétert senki sem hívta igazából Erdélybe.

Magyar Péter eddigi leglátványosabb és kudarcos regionális fellépése mögött nem volt semmilyen autentikus erdélyi társadalmi akarat. Azt csak a Soros–noÁr–Bajnai-féle baloldali háttérhálózat koordinációja szervezte. Magyar Pétert tehát nem a vendégszerető székelyek hívták meg, hanem a magyarországi kormányellenes körök küldték.