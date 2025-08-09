Nekik bármit lehet? – Bukósisak nélkül quadozott Magyar Péter és kísérete

Magyar Péter és kísérete mintegy 11 kilométert tett meg quaddal Izsákról Orgoványba, részben közúton, részben földúton. A képek tanúsága szerint a Tisza Párt vezetője és társai – köztük Nagy Ervin színész – bukósisak nélkül ültek a járműveken, noha ez a KRESZ szerint minden motoros járműre, így a quadokra is kötelező – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és társai - köztük Nagy Ervin színész - bukósisak nélkül ültek a járműveken. Fotó: Facebook

Magyar Péter és kampány csapata a törvények felett áll?

A quad a jogszabályok alapján motoros járműnek minősül, és vezetője, valamint utasa számára is előírás a bukósisak használata lakott területen belül és kívül egyaránt. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője emlékeztetett: a szabály megszegése pénzbírsággal járhat, de baleset esetén a sisak hiánya súlyos sérüléshez vezethet.

A Tisza Párt kampány képein feltűnik, hogy nem minden jármű rendelkezett megfelelő rendszámmal. Nagy Ervin sárga quadján például nem volt elöl rendszámtábla, pedig a szabályok előírják, hogy a rendszámot elöl és hátul is fel kell tüntetni. Bár a járműveket hátulról nem fotózták, elképzelhető, hogy több quadnak nem volt érvényes forgalmi engedélye sem.

A KRESZ kimondja: csak rendszámmal és forgalmival rendelkező quad hajthat ki közútra. A járművek többsége autópályára nem hajthat fel, és speciális korlátozások vonatkoznak rájuk, hasonlóan a traktorokhoz. A quadok sebessége kategóriától függően változik: a segédmotoros változatok legfeljebb 45 km/h-val haladhatnak, a nagyobb sportquadok viszont ennél jóval gyorsabbak.

Magyar Péterék esetében azonban nem a sebesség, hanem a látvány és a kampányfotók tűntek elsődlegesnek – a szabályok és a biztonság másodlagos szerepet kaptak.