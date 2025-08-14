Ráborulhat Magyar Péterre a saját gyóntatószéke

A Mandiner oknyomozó sorozatának legújabb részében felidézi annak a korábban kormánytisztviselőként dolgozó nőnek a történetét, aki állást szeretett volna kapni Magyar Péter pártjánál – a felvételi beszélgetése azonban finoman szólva is „kellemetlenre” sikerült. A Tisza nevében eljáró ügyvéd, Gál András először a találkozó helyszíneként megjelölt étteremből egy másik vendéglátóhelyre vitte át az illető nőt, ezt követően egy számára ismeretlen lakásba vitték. Ezen a helyen már a korábbi infokommunikációs államtitkár,
Vályi-Nagy Vilmos bemutatkozás nélkül faggatni kezdte a megrémült nőt, illetve egykori munkahelyével kapcsolatban próbált a kormányra nézve terhelő információkat megtudni tőle.
Az áldozat szerint a Gál András és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szótlanul végignézték, ahogy Vályi-Nagy presszionálja, tulajdonképpen vallatja őt.
Ebben az ügyben a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett kényszerítés gyanúja miatt, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig megindította a nyomozást az ügyben.
A Mandiner úgy tudja, hogy hangfelvétel is bizonyítja, mit műveltek valójában az állásra jelentkező nővel Vályi-Nagy és társai, akik a találkozón elvették áldozatuk mobiltelefonját. Vályi-Nagy Vilmos agresszív fellépése miatt ugyanis
Gál András valószínűleg aggódni kezdett, és utóbb magyarázkodva felhívta a nőt – aki azonban ekkor már rögzítette a beszélgetést arra az esetre, ha ismét megfenyegetnék.
A Mandiner több forrásból is úgy értesült, hogy a Magyar Péter csapatába tartozó Vályi-Nagy a mai napig rendszeresen megkeresi korábbi jobboldali ismerőseit, az államigazgatási szervek egyes tisztségviselőit, és velük a „Tisza Párt nevében” egyeztet. Ilyen személy lehet például a NAV Pest vármegyei igazgatója, Minya Mihály dandártábornok is.