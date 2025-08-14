Ráborulhat Magyar Péterre a saját gyóntatószéke

A Mandiner oknyomozó sorozatának legújabb részében felidézi annak a korábban kormánytisztviselőként dolgozó nőnek a történetét, aki állást szeretett volna kapni Magyar Péter pártjánál – a felvételi beszélgetése azonban finoman szólva is „kellemetlenre” sikerült. A Tisza nevében eljáró ügyvéd, Gál András először a találkozó helyszíneként megjelölt étteremből egy másik vendéglátóhelyre vitte át az illető nőt, ezt követően egy számára ismeretlen lakásba vitték. Ezen a helyen már a korábbi infokommunikációs államtitkár,

Vályi-Nagy Vilmos bemutatkozás nélkül faggatni kezdte a megrémült nőt, illetve egykori munkahelyével kapcsolatban próbált a kormányra nézve terhelő információkat megtudni tőle.

Az áldozat szerint a Gál András és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szótlanul végignézték, ahogy Vályi-Nagy presszionálja, tulajdonképpen vallatja őt.

Magyar Péter és támogatói (kép forrása: Ellenpont.hu)

Ebben az ügyben a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett kényszerítés gyanúja miatt, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig megindította a nyomozást az ügyben.