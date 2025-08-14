Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

Magyar Péter

Ráborulhat Magyar Péterre a saját gyóntatószéke

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Aggódhat Magyar Péter, miután nyomozás indult azokkal kapcsolatban, akikre a Tisza Párt „digitális gyóntatószékébe” érkező ügyek feltárását bízta. A Gál András és a Vályi-Nagy Vilmos nevével fémjelzett „gyóntatószékcsapat” – akik arra kényszerítettek egy volt kormánytisztviselőt, hogy terhelő dolgokat mondjon a Fidesz által kiépített rendszerre – ellen indult nyomozásban akár Magyar Péter pártját kompromittáló bizonyítékok is előkerülhetnek.
Magyar PéterkényszerítésGál Andrásgyóntatásbeszervezésbotrány

A Mandiner oknyomozó sorozatának legújabb részében felidézi annak a korábban kormánytisztviselőként dolgozó nőnek a történetét, aki állást szeretett volna kapni Magyar Péter pártjánál – a felvételi beszélgetése azonban finoman szólva is „kellemetlenre” sikerült. A Tisza nevében eljáró ügyvéd, Gál András először a találkozó helyszíneként megjelölt étteremből egy másik vendéglátóhelyre vitte át az illető nőt, ezt követően egy számára ismeretlen lakásba vitték. Ezen a helyen már a korábbi infokommunikációs államtitkár, 

Vályi-Nagy Vilmos bemutatkozás nélkül faggatni kezdte a megrémült nőt, illetve egykori munkahelyével kapcsolatban próbált a kormányra nézve terhelő információkat megtudni tőle. 

Az áldozat szerint a Gál András és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szótlanul végignézték, ahogy Vályi-Nagy presszionálja, tulajdonképpen vallatja őt.

MichałWawrykiewicz, MagyarPéter
Magyar Péter és támogatói (kép forrása: Ellenpont.hu)

Ebben az ügyben a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett kényszerítés gyanúja miatt, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig megindította a nyomozást az ügyben. 

Megtalálták a Tisza Párt káderkeltetőjét: ez köti össze Magyar Pétert Zelenszkijjel és Sorosékkal

Előkerülhetett egy hangfelvétel

A Mandiner úgy tudja, hogy hangfelvétel is bizonyítja, mit műveltek valójában az állásra jelentkező nővel Vályi-Nagy és társai, akik a találkozón elvették áldozatuk mobiltelefonját. Vályi-Nagy Vilmos agresszív fellépése miatt ugyanis 

Gál András valószínűleg aggódni kezdett, és utóbb magyarázkodva felhívta a nőt – aki azonban ekkor már rögzítette a beszélgetést arra az esetre, ha ismét megfenyegetnék.

A Mandiner több forrásból is úgy értesült, hogy a Magyar Péter csapatába tartozó Vályi-Nagy a mai napig rendszeresen megkeresi korábbi jobboldali ismerőseit, az államigazgatási szervek egyes tisztségviselőit, és velük a „Tisza Párt nevében” egyeztet. Ilyen személy lehet például a NAV Pest vármegyei igazgatója, Minya Mihály dandártábornok is.

 

 

