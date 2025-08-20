Újabb vidékellenesség: Magyar Péter drasztikusan lecsökkentené a falvak forrásait

Magyar Péter forrást vonna el a magyar falvaktól – számolt be Facebook-oldalán Magyar Péter tervéről Gyopáros Alpár.
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa kifejtette: Magyar Péter egyszer már hirdetett egy Faluközpont-programot. Akkor a kormánybiztos felvilágosította, hogy ilyen már van, Magyar Falu Programnak hívják.
Mint a politikus kifejtette, Magyar Péter most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben
minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt!
„Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára. Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – írta a kormánybiztos
