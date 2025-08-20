Hírlevél

Gyopáros Alpár

Újabb vidékellenesség: Magyar Péter drasztikusan lecsökkentené a falvak forrásait

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter a falvak fejlesztési forrásait csökkentené – írja Gyopáros Alpár kormánybiztos. Mint kifejtette, a baloldali politikus új programja jóval kevesebb támogatást adna a településeknek, mint a jelenlegi Magyar Falu Program, így a falvak évtizedekre kevesebbel számolhatnának.
Gyopáros AlpárMagyar Falu ProgramMagyar Péter

Magyar Péter forrást vonna el a magyar falvaktól – számolt be Facebook-oldalán Magyar Péter tervéről Gyopáros Alpár.

 Magyar Péter most megpróbált önmagára licitálni, és csökkentené a falvaknak járó forrásokat. (Fotó: Magyar Nemzet)

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa kifejtette: Magyar Péter egyszer már hirdetett egy Faluközpont-programot. Akkor a kormánybiztos felvilágosította, hogy ilyen már van, Magyar Falu Programnak hívják. 

 

Így csökkentené a forrásokat Magyar Péter

Mint a politikus kifejtette, Magyar Péter most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben 

minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált  5 év alatt!

„Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára. 🤷🏻‍♂️ Hajrá, falvak és kisvárosok!  Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – írta a kormánybiztos

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Magyar Nemzet)

 

