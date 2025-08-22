Újfent bebizonyosodott, hogy nem mondott igazat a Tisza elnöke, aki ezúttal a balatoni turizmusról állított valótlanságot. Magyar Péter országjárásának balatonfenyvesi állomásán beszélt arról, hogy 30-40 százalékos a visszaesés a Balaton körüli vendéglátóhelyeken – írja az Index.

Magyar Péter országjáráson, a politikus így dolgozik

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter állításait a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke, Guller Zoltán most cáfolta az Indexnek adott nyilatkozatában konkrét számokkal.

Országos szinten a vendégek száma meghaladta a 12 milliót, ami 7 százalékos növekedést jelent a tavalyi rekordévhez viszonyítva. A vendégéjszakák számában 3,5 százalékos növekedést, a szálláshelyi bevételek tekintetében pedig 17 százalékos növekedést mértek

– mondta Guller Zoltán, hozzátéve, az előzetes adatokban nem jelenik meg a szolgáltatók egy része – jellemzően kis szereplők –, akik később jelentik le a számaikat, így ennél garantáltan magasabb eredmény jön majd ki a szezon végén. – A vendéglátóhelyek bevétele 7 százalékkal emelkedett a 2024-es értékhez képest, a SZÉP Kártya-forgalom első héthavi adatai is kimagaslók: a feltöltések összértéke 8 százalékkal, a költések pedig csaknem 12 százalékkal nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest – sorolta.

Magyar Péter megint lebukott

A Balatont illetően a MTÜ elnöke azt mondta,

eddig közel 2 százalékkal több vendég (2,3 millió) érkezett, és 11 százalékkal megugrottak a szálláshelyi bevételek is.

– A turisztikai térségeink közül a Balaton profitál leginkább a SZÉP Kártyából is: a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken ezzel a fizetőeszközzel. A számokból az is kiderült, hogy ha csak a nyári hónapokat nézzük, júniustól augusztusig, akkor sem történt visszaesés sem vendégszámban, sem vendégéjszakában a tavalyi rekordévhez képest – mondta Guller Zoltán, kiemelve, hogy csak a nyári hónapokban a szálláshelyek bevétele meghaladta a 88 milliárd forintot.

A szállodai vendégek által eltöltött vendégéjszakák 3 százalékos növekedést mutatnak a tavalyi számokhoz képest.

Az MTÜ elnöke szerint egyébként az ellenzéki szereplők és egyes médiumok évről évre rendszeresen festenek negatív képet a Balatonról, ebben semmi meglepő nincs. A portál cikkéből az is kiderül, a balatoni vendéglátás elismert szereplői is meglepetten állnak a visszaesésről szóló nyilatkozatok előtt, telt házról számoltak be, és leszögezték: köszönik, de a Balaton jól van.