Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnáról

Magyar Péter

Magyar Péter hergelni ment, lyukra futott

„Én attól félek, hogy legközelebb arról lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte. Az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl" – nyilatkozta a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója a HírTV oldalán. Magyar Péter hergelni akart, de lehűtötték.
Magyar PéterFejér Vármegyei Szent György KórházTakács Péterhergelés

Magyar Péter és politikai szövetségese, Földi Judit (DK) hetek óta igyekszik politikai tőkét kovácsolni abból, hogy a székesfehérvári kórházat és azon keresztül a magyar egészségügyet támadják. „Hiába no, közös a gazda, közös az itiner!” – reagált Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-oldalán csütörtökön arra a hírre, hogy Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni.

Magyar Péter, Székesfehérvár, 2025. május 23.A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új, 17 milliárd forintból épült tömbje az avatás napján, 2025. május 23-án.MTI/Vasvári Tamás
Magyar Péter a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Kórháznál próbált hergelni
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Magyar a magát függetlennek mondó médiumokkal a kórházhoz vonult, hogy számon kérje a vezetést. A HírTv tudósítása szerint nem igazán sikerült elérnie a hergeléssel amit akart, ugyanis a kórház vezetése közölte:

Számtalan téves információ kering a közösségi médiában vagy egyéb média felületeken, ami minket próbál meghazudtolni és beállítani, hogy az miért nem úgy van, ahogy mi tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Én nagyon szeretnék kérni mindenkit arra, hogy ne tegye, mert ez valóban alkalmas arra, hogy megingassa az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalmat”

– közölte Lőrincz Ákos az intézmény vezetője, aki hozzátette:

Én attól félek, hogy legközelebb arról lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte. Az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl. Minden nap azon dolgoznak, hogy a helyzetet minél hamarabb megoldják

– nyilatkozta a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója.

Magyar Péter hergelése nem maradt válasz nélkül

Mint ismeretes, Takács Péter egészségügyi államtitkár közölte:

„A Tisza Párt lelepleződött, nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték. Kiderült, hogy szakpolitikai elképzeléseik nincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel nem rendelkeznek.

Nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés.”

 

