Magyar Péter hergelni ment, lyukra futott

Magyar Péter és politikai szövetségese, Földi Judit (DK) hetek óta igyekszik politikai tőkét kovácsolni abból, hogy a székesfehérvári kórházat és azon keresztül a magyar egészségügyet támadják. „Hiába no, közös a gazda, közös az itiner!” – reagált Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-oldalán csütörtökön arra a hírre, hogy Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni.

Magyar Péter a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Kórháznál próbált hergelni

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Magyar a magát függetlennek mondó médiumokkal a kórházhoz vonult, hogy számon kérje a vezetést. A HírTv tudósítása szerint nem igazán sikerült elérnie a hergeléssel amit akart, ugyanis a kórház vezetése közölte:

Számtalan téves információ kering a közösségi médiában vagy egyéb média felületeken, ami minket próbál meghazudtolni és beállítani, hogy az miért nem úgy van, ahogy mi tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Én nagyon szeretnék kérni mindenkit arra, hogy ne tegye, mert ez valóban alkalmas arra, hogy megingassa az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalmat”

– közölte Lőrincz Ákos az intézmény vezetője, aki hozzátette:

Én attól félek, hogy legközelebb arról lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte. Az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl. Minden nap azon dolgoznak, hogy a helyzetet minél hamarabb megoldják

– nyilatkozta a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója.

Magyar Péter hergelése nem maradt válasz nélkül

Mint ismeretes, Takács Péter egészségügyi államtitkár közölte:

„A Tisza Párt lelepleződött, nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték. Kiderült, hogy szakpolitikai elképzeléseik nincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel nem rendelkeznek.